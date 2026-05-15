تۇركيا تۇركى مەملەكەتتەرىمەن قورعانىس ونەركاسىبى سالاسىنداعى تاجىريبەسىمەن بولىسۋگە دايىن - ەردوعان
استانا. KAZINFORM - تۇركيا تۇركى مەملەكەتتەرىمەن قورعانىس ونەركاسىبى جانە تەحنولوگيالار سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا باسا ءمان بەرەدى. بۇل تۋرالى تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ بەيرەسمي سامميتىندە تۇركيا پرەزيدەنتى رەدجەپ تاييپ ەردوعان ايتتى.
- توڭىرەگىمىزدەگى داعدارىستار ىنتىماق پەن ءىس-قيمىلدى ۇيلەستىرۋدىڭ ماڭىزىن كورسەتىپ وتىر. ەلدەر اراسىنداعى كونسۋلتاتسيالار مەن ىنتىماقتاستىق تەتىكتەرىن نىعايتۋ قاجەت. سونداي- اق ستراتەگيالىق ماڭىزى بار ورتا ءدالىزدى قوسا العاندا، كولىك جانە لوگيستيكالىق جوبالاردى دامىتۋ ماڭىزدى، - دەدى تۇركيا پرەزيدەنتى.
سونىمەن قاتار ول پالەستيناداعى، يرانداعى، ۋكرايناداعى جانە باسقا دا وڭىرلەردەگى جاعدايلار نەعۇرلىم تىعىز ۇيلەستىرۋدى جانە بىرلەسكەن كۇش-جىگەردى تالاپ ەتەتىنىنە نازار اۋدارتتى.
- تۇركيا ۇيىمىمىزعا مۇشە مەملەكەتتەرمەن قورعانىس ونەركاسىبى جانە تەحنولوگيالار سالاسىنداعى تاجىريبەسىمەن بولىسۋگە دايىن. ءبىز وسى سالاداعى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا ۇلكەن ءمان بەرەمىز، - دەدى رەدجەپ تاييپ ەردوعان.
تۇركى ەلدەرىنىڭ IT- حابتارىنىڭ بىرلەسكەن ورتالىعى ورتاق مۇددەنى ىلگەرىلەتۋگە ىقپال ەتەدى. بۇل تۋرالى بۇگىن تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ بەيرەسمي سامميتىندە پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ءمالىم ەتتى.
- قازىر ءاربىر ەلدە IT جوبالارعا ارنالعان تەحنوپاركتەر بار. مەن تۇركى كەڭەسىنە مۇشە مەملەكەتتەردىڭ IT- حابتارىنىڭ بىرلەسكەن ورتالىعىن اشۋدى ۇسىنامىن. ورتالىققا Turkic AI اتاۋىن بەرىپ، ونى Alem.AI ورتالىعىندا ورنالاستىرۋعا بولادى. بىرلەسكەن حاب ورتاق مۇددەلەرىمىزدى ىلگەرىلەتۋگە ىقپال ەتەرى ءسوزسىز، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
قوس مەملەكەتتىڭ وداقتاستىق قاتىناستارى كۇشەيىپ كەلەدى. بۇل جونىندە ازەربايجان پرەزيدەنتى يلحام اليەۆ تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ تۇركىستاندا ءوتىپ جاتقان بەيرەسمي سامميتىندە مالىمدەدى.
ول قاسىم-جومارت توقايەۆقا جىلى قارسى العانى جانە قوناقجايلىعى ءۇشىن العىس ايتتى. سونداي-اق، ەكىجاقتى بايلانىستى نىعايتۋداعى تۇركىستاننىڭ ايرىقشا ماڭىزىن اتاپ ءوتتى.
- مەن كونە ءارى تاريحى مەن مادەنيەتى باي قالا تۇركىستانعا كەلگەنىمە وتە قۋانىشتىمىن. تۇركىستان - ازەربايجاننىڭ مادەني استاناسى شۋشانىڭ العاشقى باۋىرلاس قالاسى. ءبىزدىڭ حالىقتارىمىز سەكىلدى شاھارلارىمىز دا باۋىر، - دەدى ول.
سونىمەن بىرگە، قوس مەملەكەتتىڭ ستراتەگيالىق ىنتىماقتاستىعى تۇراقتى تۇردە دامىپ كەلە جاتقانىنا توقتالدى.
- بۇل - مەنىڭ قازاقستانعا سوڭعى بەس جىلداعى سەگىزىنشى ساپارىم. ال پرەزيدەنت توقايەۆ ازەربايجانعا رەسمي ساپارمەن التى رەت كەلدى. ءتورت جىل بۇرىن قول قويىلعان دەكلاراتسيا ءبىزدىڭ قارىم-قاتىناسىمىزدى وداقتاستىق دەڭگەيىنە كوتەردى، - دەدى يلحام اليەۆ.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ەردوعان 34 ارىپكە نەگىزدەلگەن تۇركى ءالىپبيىن قولدانۋ اياسىن كەڭەيتۋدى ۇسىنعانىن جازعانبىز.