LIVE: تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تايپ ەردوعاننىڭ مەملەكەتتىك ساپارى
استانا. KAZINFORM - اقوردادا ەلىمىزگە مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلگەن تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تايپ ەردوعاندى قارسى الۋ ءراسىمى باستالدى.
تۇركيا باسشىسى استاناعا ق ر پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ شاقىرۋىمەن كەلدى جانە ساپارى 13-14-مامىر كۇندەرىنە جوسپارلانعان.
مەملەكەت باسشىلارى ەكىجاقتى بايلانىستاردىڭ قازىرگى جاي-كۇيى مەن پەرسپەكتيۆاسىن تالقىلايدى. سونداي-اق پرەزيدەنتتەر قازاقستان مەن تۇركيا اراسىنداعى جوعارى دەڭگەيدەگى ستراتەگيالىق ىنتىماقتاستىق كەڭەسىنىڭ التىنشى وتىرىسىن وتكىزەدى.