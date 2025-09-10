تۇركيا پرەزيدەنتى قاتار امىرىمەن سويلەستى
استانا. قازاقپارات - تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تايىپ ەردوعان قاتار ءامىرى شەيح تاميم بين حاماد ءال تانيمەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى. تۇركيا كوشباسشىسى يزرايلدىڭ دوحاعا شابۋىلىن ايىپتاپ، قاتار حالقىنا قولداۋ كورسەتەتىنىن مالىمدەدى.
اڭگىمە بارىسىندا تاراپتار ايماقتاعى قاۋىپسىزدىك جانە تۇراقتىلىقتى قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەلەرىن تالقىلادى. شابۋىلدىڭ سوڭى داعدارىسقا اكەلۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتىپ، وعان قارسى بىرلەسكەن شارا ازىرلەۋ قاجەت ەكەنىن اتاپ ءوتتى. تاراپتار گازاداعى قانتوگىستى تەزىرەك توقتاتىپ، بەيبىت شەشىمگە جەتۋ ءۇشىن بىرلەسىپ جۇمىس ىستەۋگە كەلىستى.
يزرايلدىڭ شابۋىلى قاتاردىڭ ەگەمەندىگى مەن اۋماقتىق تۇتاستىعىنا قول سۇعۋمەن تەڭ. سونداي- اق بۇل - بەيبىت ديپلوماتياعا جاسالعان اۋىر سوققى. تۇركيا ۆيتسە-پرەزيدەنتى جيەۆدەت يىلماز الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا وسىلاي دەپ مالىمدەدى. ونىڭ ايتۋىنشا، قاتار ءاردايىم بەيبىت شەشىم مەن ديپلوماتياعا باسىمدىق بەرىپ كەلەدى. ال ايماقتىق تۇراقتىلىققا قاتەر توندىرگەن يزرايلدىڭ ارەكەتىنە قاتىستى حالىقارالىق ۇيىمدار ناقتى ۇستانىم تانىتۋعا ءتيىس.
ال تۇركيا سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى يزرايلدىڭ شابۋىلىن «قورقاق ءارى قاستاندىق ارەكەت» دەپ باعالادى. مينيسترلىكتىڭ مالىمدەمەسىنە سايكەس بۇل - قاتاردىڭ ەگەمەندىگىنە قول سۇعۋ ءارى حالىقارالىق قۇقىق نورمالارىن ورەسكەل بۇزۋ. سونداي-اق انكارانىڭ باۋىرلاس قاتارمەن بىرگە ەكەنىن جازىپ، حالىقارالىق ۇيىمداردى يزرايلدىڭ اگرەسسيۆتى ساياساتىنا قارسى ناقتى قادام جاساۋعا شاقىردى.
تۇركيا سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى:
- يزرايل وسى شابۋىلى ارقىلى ءبىتىم كەلىسسوزدەرىندە دەلدال بولعان قاتاردى سوققىنىڭ نىساناسىنا اينالدىردى. بۇل - ونىڭ لاڭكەستىك ارەكەتتى مەملەكەتتىك ساياسات رەتىندە قابىلداۋىنىڭ ايقىن دالەلى. سول سەبەپتى ءبىز قاتاردىڭ ەگەمەندىگى مەن قاۋىپسىزدىگىن نىساناعا العان بۇل ارسىز شابۋىلعا قارسى تۇرامىز.
سونداي-اق يزرايلدىڭ دوحاعا جاساعان شابۋىلىنا قاتىستى مىسىر، ليۆان، ساۋد ارابياسى، بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىنىڭ باسشىلارى دا پىكىر ءبىلدىردى. اراب ەلدەرىنىڭ جەتەكشىلەرى حالىقارالىق قاۋىمداستىقتى يزرايلدىڭ باسقىنشىلىق ارەكەتتەرىن توقتاتۋعا شاقىردى.
