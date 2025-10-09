تۇركيا نەگىزگى زاڭىن جاڭارتۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - تۇركيادا جاڭا كونستيتۋتسيا قابىلداۋ ماسەلەسى ءبىراز ۋاقىتتان بەرى تالقىلانىپ كەلەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تايىپ ەردوعان بيلەۋشى «ادىلەت جانە دامۋ پارتياسى» پارلامەنتتىك فراكسياسىنىڭ وتىرىسىندا سويلەگەن سوزىندە جاڭا، ازاماتتىق كونستيتۋتسيا قابىلداۋدىڭ قاجەتتىگىن اتاپ ءوتتى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، تۇركياعا اسكەري توڭكەرىس داۋىرىنەن قالعان قۇجات ەمەس «حالىقتىڭ ءوزى جانە حالىق ءۇشىن جاسالعان» كونستيتۋتسيا قاجەت. ول قازىرگى نەگىزگى زاڭنىڭ (1982 -جىلعى كونستيتۋتسيانىڭ) ەسكىرگەنىن جانە زاماناۋي قوعام تالاپتارىنا ساي كەلمەيتىنىن ايتتى.
- ازاماتتىق كونستيتۋتسيا حالقىمىزدىڭ ەڭ ۇلكەن تىلەگى، - دەدى ەردوعان.
1982 -جىلعى كونستيتۋتسيا اسكەري توڭكەرىستەن كەيىن قابىلدانعان جانە ونداعان تۇزەتۋ ەنگىزىلگەنىنە قاراماستان، سول كەزەڭنىڭ اۆتوريتارلىق سيپاتىنىڭ ءىزى ءالى بايقالادى. ەردوعان مەن ونىڭ جاقتاستارى «جاڭا تۇركيانىڭ» - قۋاتتى، تاۋەلسىز جانە دەموكراتيالىق ينستيتۋتتارعا سۇيەنەتىن مەملەكەتتىڭ بەينەسىن ايقىندايتىن جاڭا قۇجات قاجەت دەپ سانايدى.
الايدا وپپوزيتسيالىق ساياساتكەرلەر «جاڭا كونستيتۋتسيا» تۋرالى باستاما پرەزيدەنت بيلىگىن ودان ءارى كۇشەيتۋگە جول اشۋى مۇمكىن دەپ الاڭداۋلى. ولار بۇل ۇدەرىس بارىنشا اشىق جۇرگىزىلىپ، قوعامنىڭ كەڭ قاتىسۋىمەن ءوتۋى ءتيىس ەكەنىن تالاپ ەتىپ وتىر.
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىن تالقىلاۋ تۇركياداعى باستى ساياسي تاقىرىپتاردىڭ بىرىنە اينالماق. ەردوعاننىڭ ويىنشا، «ازاماتتىق كونستيتۋتسيا» ەل تاريحىنداعى جاڭا سوعىستان، داعدارىستان كەيىنگى جانە «ناق حالىقتىق» كەزەڭنىڭ نىشانى بولماق.
بۇعان دەيىن دە تۇركيا پرەزيدەنتى جاڭا كونستيتۋتسيا ازىرلەۋدىڭ قاجەتتىگىن بىرنەشە رەت مالىمدەگەن ەدى.