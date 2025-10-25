تۇركيا ەلشىسى مۇستافا كاپۋدجۋ: قازاقستاننىڭ جەتىستىگى - بۇكىل الەمگە ۇلگى
استانا. قازاقپارات - تۇركيا رەسپۋبليكاسىنىڭ قازاقستانداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى مۇستافا كاپۋدجۋ 25-قازان - رەسپۋبليكا كۇنىنە وراي قازاق حالقىنا ىزگى تىلەگىن جولدادى، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
ەلشى ءوز قۇتتىقتاۋىندا بۇل كۇننىڭ تاريحي جانە رۋحاني ءمانىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى:
وسىدان 35 جىل بۇرىن دوستاس ءارى باۋىرلاس قازاق حالقىنىڭ تاۋەلسىزدىك پەن ەگەمەندىك جولىندا ەرىك-جىگەرىن پاش ەتكەن 25-قازان - قازاقستاننىڭ رەسپۋبليكا كۇنىن شىن جۇرەكتەن قۇتتىقتايمىن!
مۇستافا كاپۋدجۋ قازاقستاننىڭ تاۋەلسىزدىك العاننان كەيىن قىسقا ۋاقىت ىشىندە قول جەتكىزگەن جەتىستىكتەرىن جوعارى باعالادى.
قازاقستاننىڭ تاۋەلسىزدىك العاننان كەيىن از عانا ۋاقىت ىشىندە قول جەتكىزگەن ساياسي تۇراقتىلىعى، ەكونوميكالىق دامۋى، حالىقارالىق بەدەلى الەمنىڭ كوپتەگەن ەلدەرىنە ۇلگى. ءبىز تۇركيا رەتىندە قازاقستاننىڭ جۇرگىزىپ جاتقان ساياسي، الەۋمەتتىك جانە ەكونوميكالىق رەفورمالارىنا ۇلكەن تاڭدانىسپەن قارايمىز جانە قازاقستان مەن ونىڭ باسشىلىعىنىڭ بەيبىتشىلىك، وركەندەۋ جانە دامۋ جولىنداعى تاباندى قادامدارىن شىن جۇرەكتەن قولدايمىز، - دەدى ەلشى.
ديپلومات باۋىرلاس ەكى ەلدىڭ تاريحي جانە مادەني بايلانىستارىنا دا توقتالدى:
تۇركيا مەن قازاقستان - ءوزارا حالىقتارى اراسىنداعى ورتاق تاريحقا، تىلگە، دىنگە جانە مادەنيەتكە نەگىزدەلگەن بەرىك باۋىرلاستىق بايلانىستارعا يە ەكى دوس ەل. 1991-جىلى قازاقستاننىڭ تاۋەلسىزدىگىن العاش مويىنداعان مەملەكەت رەتىندە تۇركيا قازاقستانمەن قارىم-قاتىناسىنىڭ كەڭەيتىلگەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك دەڭگەيىنە جەتكەنىن ماقتان تۇتادى. ەكى ەلدىڭ ساياسي، ەكونوميكالىق، اسكەري، مادەني جانە ءبىلىم بەرۋ سالالارىنداعى تىعىز ىنتىماقتاستىعى تۇرىك جانە قازاق حالىقتارىنىڭ نيەتتەستىگى مەن ورتاق بولاشاققا دەگەن سەنىمىنىڭ جارقىن ۇلگىسى بولىپ تابىلادى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ەكى ەل اراسىنداعى ساياسي، ەكونوميكالىق، اسكەري، مادەني جانە ءبىلىم سالالارىنداعى ىنتىماقتاستىق - حالىقتاردىڭ ءوزارا سەنىمى مەن دوستىعىنىڭ ناقتى كورىنىسى.
ءسوز سوڭىندا مۇستافا كاپۋدجۋ قازاقستان حالقىنا ىزگى تىلەگىن ءبىلدىردى:
