تۇركيا كوپ جىلدىق قاقتىعىستى شەشۋگە قادام باستى
استانا. قازاقپارات - تۇركيا كۇردىستان جۇمىسشى پارتياسىنىڭ مۇشەلەرىنە راقىمشىلىق جاسايدى. پارلامەنتتىڭ مۇنداي شەشىم قابىلداۋىنا نە سەبەپ؟
تۇركيا تاريحي ماڭىزدى كەزەڭگە قادام باستى. ۇلى ۇلتتىق ءماجىلىس ونداعان جىلعا سوزىلعان كۇردتەر ماسەلەسىن بەيبىت جولمەن شەشۋدى كوزدەيتىن زاڭ جوباسىن ماقۇلدادى. پارلامەنتتىك كوميسسيا ءبىر جىلعا جۋىق ازىرلەگەن قۇجات جالپى وتىرىستا باسىم داۋىسپەن قابىلداندى. بيلىك بۇل شەشىمدى ەلدەگى لاڭكەستىك ماسەلەسىن تولىقتاي شەشۋ جولىنداعى تاريحي قادام دەپ باعالاپ وتىر. ءتۇيىنى تارقاماي كەلگەن ماسەلە جىلدار بويى تۇركيانىڭ قاۋىپسىزدىگىنە قاتەر ءتوندىرىپ كەلگەن ەدى. دەگەنمەن بىلتىر باستالعان ساياسي ۇدەرىس جاعدايدى تۇبەگەيلى وزگەرتتى.
وتكەن جىلدىڭ مامىر ايىندا كۇردىستان جۇمىسشى پارتياسى ءوزىن تاراتىپ، قارۋلى كۇرەستى توقتاتۋ تۋرالى شەشىمىن جاريالادى. ال شىلدەدە ۇيىم مۇشەلەرى يراكتىڭ سۇلەيمانيا وڭىرىندە قارۋلارىن تاپسىرا باستادى. تامىز ايىندا تۇركيا ۇلى ۇلتتىق ماجىلىسىندە 50 دەپۋتاتتان قۇرالعان كوميسسيا جۇمىسىنا كىرىستى.
رەجەپ تايپ ەردوعان، تۇركيا پرەزيدەنتى:
- تەررورلىق قاۋىپ جويىلعان كەزدە تۇركيا ەكونوميكاسى بارلىق سالادا جاڭا تاريحىن جازا باستايدى. بۇعان شىن جۇرەگىمىزبەن سەنەمىز. حالىقتىق اليانس بۇل ماڭىزدى ءىستى بىرلەسە وتىرىپ، جۇزەگە اسىرۋدى كوزدەيدى.
قۇجاتتى پارلامەنت قاراۋىنا ادىلەت جانە دامۋ پارتياسى مەن ۇلتشىل قوزعالىس پارتياسى ۇسىندى. ونى وپپوزيتسياداعى ساياسي ۇيىمدار دا قولدادى. ال ۇلى ۇلتتىق ماجىلىستە 12 ساعاتقا سوزىلعان تالقىلاۋدان كەيىن قۇجاتتى 600-گە جۋىق دەپۋتاتتىڭ 467- ءسى قولداپ، داۋىس بەردى.
نۋمان كۋرتۋلمۋش، تۇركيا ۇلى ۇلتتىق ءماجىلىسىنىڭ ءتوراعاسى
- زاڭ جوباسىن باسىم داۋىسپەن قابىلداۋ سيرەك كەزدەسەدى. ءتىپتى كونستيتۋتسياعا بايلانىستى داۋىس بەرۋ كەزىندە دە مۇنداي كونسەنسۋس بولمايدى. بۇل ونىڭ حالىق تاراپىنان دا ۇلكەن قولداۋعا يە بولعانىن كورسەتەدى. وتكەن جىلدىڭ 5 تامىزىندا باستاعان كوميسسيا جۇمىسى «تەررورسىز تۇركياعا» جەتەلەيتىن ماڭىزدى جولدى اشىپ بەردى. ۇلى ۇلتتىق ماجىلىستە ساياسي ۇيىمداردىڭ ءجىتى باقىلاۋىنىڭ ارقاسىندا وسى ناتيجەگە قول جەتكىزدىك. الدا لاڭكەستىك ۇيىمنىڭ قارۋىن تولىق تاستاپ، ءوزىن تاراتۋىمەن بىرگە ەلدىڭ تۇكپىر- تۇكپىرىندە بەيبىتشىلىك پەن ىنتىماقتاستىق ۇستەمدىك ەتەتىن جاڭا ءداۋىردى بىرگە قالىپتاستىرۋ مىندەتى تۇر.
دەگەنمەن زاڭ جوباسىنداعى قۇقىقتىق تەتىكتەر ۇيىم مۇشەلەرى قارۋىن تولىق تاستاپ، ءوزىن تاراتقانى رەسمي راستالعان جاعدايدا عانا ىسكە قوسىلادى. قۇجاتقا سايكەس، كۇرد جاۋىنگەرلەرىنە شارتتى كەشىرىم بەرۋ مەحانيزمى قاراستىرىلعان. سونداي-اق ۇيىم مۇشەلەرىنە بەلگىلى ءبىر قىلمىس بويىنشا كەسىلگەن جازا ۋاقىتشا توقتاتىلادى.
وسىلايشا انكارا ونداعان جىل بويى ەل اۋماعىندا قارۋلى شابۋىل مەن لاڭكەستىك ارەكەت ۇيىمداستىرىپ كەلگەن كۇردىستان جۇمىسشى پارتياسىن رەسمي تاراتۋدىڭ زاڭنامالىق كەزەڭىنە ءوتتى. بۇل قاقتىعىستان كەيىنگى ءومىردى قۇقىقتىق تۇرعىدان رەتتەۋدى كوزدەيدى.
24.kz