تۇركيا كەپكەن قىزاناقتى سىرتقا ساتۋدان 61 ميلليون دوللار پايدا كوردى
استانا. قازاقپارات - كەپكەن قىزاناق تا ميلليونداعان دوللار كىرىس اكەلەدى. بيىل 6 ايدا تۇركيا بۇل كوكونىستىڭ ءتۇرىن الەمنىڭ 91 ەلىنە جونەلتتى. ودان تۇسكەن تابىس - 61 ميلليون دوللار. ادەتتە قىزاناق ۇزاق جولعا شىدامايدى. ال، كەپكەنىن ساتىپ، الىس شەتەلدەگى نارىعىن كەڭەيتۋگە بولادى.
دايىن ءونىم الۋ ءۇشىن جاڭا پىسكەن قىزاناقتىڭ نەشە كەلىسى قاجەت؟
جاز كەلسە تۇركيانىڭ ديارباكىر پروۆينسياسىنىڭ القاپتارى بەينەبىر قىزىل كىلەم ىسپەپتەس. ەگىستىكتەن جينالعان مىڭداعان توننا ءونىمدى جۇك كولىكتەرىنە تيەپ، ونداعان گەكتار جازىق دالاعا توسەلگەن داستارحاننىڭ ۇستىنە جايادى. ودان سوڭ جۋىلعان كوكونىستى پىشاقپەن ەكىگە ءبولىپ كەسەدى. سۇرانىسقا ساي، ءبىر بولىگىن كۇكىرت سەۋىپ وڭدەسە، ەندى ءبىر بولىگىن تۇزدايمىز، دەيدى ديقاندار.
مۇستافا چۋبۋك، شارۋا قوجالىعىنىڭ يەسى:
- قىزاناقتاردى الەمنىڭ ءبىراز ەلىنە جونەلتەمىز. ەۋروپادا جەيتىن پيتسسا مەن باسقا دا ءدامدى تاعامداردىڭ سوۋسى وسى قىزاناقتاردان جاسالادى. قازىر ديارباقىردان، وسى اۋىلدان ءونىمىمىزدى بۇكىل الەمگە جىبەرىپ جاتىرمىز. كارى قۇرلىقتان بولەك، تۇركيا قىزاناعىن مۇحيتتىڭ ارعى جاعىنداعى ا ق ش پەن برازيليا حالقى دا تۇتىنادى. كەپكەن كوكونىستى گامبۋرگەر سەكىلدى تاعامدارعا قوسادى ەكەن. بيىل 6 ايدا تەك قۇراما شتاتتاردىڭ وزىنە 16 ميلليون دوللاردىڭ ءونىمىن جونەلتكەن.
قىزاناقتىڭ ساقتاۋ مەرزىمى شەكتەۋلى. تەز بۇزىلادى. ال، كەپكەنىن الىس-جاقىندىعىنا قاراماي، شەت مەملەكەتتەرگە تاسىمالداي بەرۋگە بولادى. بۇدان بولەك، جازدا جەرگىلىكتى تۇرعىنداردىڭ ەڭبەك ەتۋىنە مۇمكىندىك جاسالادى.
سنح: ۆەدات كاياس، جەرگىلىكتى تۇرعىن
قىزاناق ءوسىرىپ، كەپتىرۋ - بەينەتى كوپ جۇمىس. ءبىز مۇندا شاتىرلاردا تۇرىپ جاتىرمىز. ارينە، وتە ىستىق. 40 گرادۋستا دالادا جۇمىس ىستەۋ وڭاي ەمەس. ءبىراق، وتباسىنى اسىراۋ كەرەك. ءارقايسىسىمىزدىڭ قارجىلىق ماسەلەلەرىمىز بار. قىزاناقتاردى دالادا ءبىر اپتا قاقتايدى. زاۋىتقا جىبەرىپ وڭدەگەن سوڭ، قاپتاپ، ەكسپورتقا جونەلتەدى.
ديقانداردىڭ ايتۋىنا قاراعاندا، 15 كەلى جاڭا پىسكەن قىزاناقتان نەبارى 1 كەلى دايىن ءونىم الىنادى. دەسە دە، كول-كوسىر پايدا اكەلەدى دەپ وتىر. بيىل جارتى جىلداعى تابىس - 61ميلليون دوللار. ەندى تۇركيالىق ديقاندار بۇل كورسەتكىشتى جىل اياعىنا دەيىن 100 ميلليون دوللارعا جەتكىزۋگە نيەتتى.
24.kz