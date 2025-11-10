تۇركيا جىلداعى داستۇرمەن اتاتۇرىكتى ەسكە الدى
استانا. KAZINFORM - جىل سايىن 10- قاراشا كۇنى تاڭەرتەڭ ساعات 9:05-تە بۇكىل تۇركيا اتاتۇرىكتى ۇنسىزدىكپەن ەسكە الادى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ءدال وسى كۇنى، ءدال وسى ساتتە - تۇركيا رەسپۋبليكاسىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى جانە تۇڭعىش پرەزيدەنتى مۇستافا كەمال اتاتۇرىكتىڭ قايتىس بولعان ساعاتى مەن مينۋتىندا - بۇكىل ەل بويىنشا دابىل قاعىلىپ، سيرەنا وينايدى. ءجۇرىپ كەلە جاتقان كولىكتەر توقتاپ، ءوتىپ بارا جاتقاندار تۇرا قالىپ، باستارىن ءسال ءيىپ، ءبىر ساتكە ءۇنسىز قالادى. وسى ساتتە تۇركيا العىس ىرعاعىمەن سوعاتىن ءبىرتۇتاس جۇرەككە اينالادى.
جىل سايىن قايتالاناتىن كورىنىس ءوزىنىڭ تەرەڭدىگى مەن شىنايىلىعىمەن تاڭ قالدىرادى: كوپىرلەردە، الاڭداردا جانە كەڭسەلەردە، اۋەجايلاردا، دۇكەندەر مەن بازارلاردا - بارلىعى ءبىر ساتكە تىنىشتالا قالادى، وسمان يمپەرياسىنان كەيىن ەلدى زايىرلى مەملەكەتكە اينالدىرعان تۇلعاعا قۇرمەت كورسەتەدى.
تىنىشتىق ءبىر مينۋتقا عانا سوزىلادى، ءبىراق ونىڭ ىشىندە تۇركيانىڭ بۇكىل تاريحى جاتىر. بۇل جاڭا ءومىرىن، بوستاندىعىن جانە ءوزىن- ءوزى قۇرمەتتەۋدى كىمگە قارىز ەكەنىن ۇمىتپاعان ۇلتتىڭ تاريحى. سيرەنالاردان كەيىن ءانۇران شىرقالادى، ءومىر جالعاسادى - بۇل ۇزدىكسىزدىكتىڭ، ادالدىقتىڭ جانە ريزاشىلىقتىڭ سيمۆولى.
بۇل ءراسىم جىل سايىن ۇرپاقتان-ۇرپاققا جالعاسىپ، ۇلى رەفورماتور يدەيالارىنىڭ ومىرشەڭدىگىن، ەلدى ءالى دە بولاشاققا باعىتتايتىنىن دالەلدەيدى.
جىل سايىن 10 -قاراشادا تۇركيا اتاتۇرىكتى ەسكە الۋ كۇنىن - 1938 -جىلى قازىرگى تۇركيا رەسپۋبليكاسىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى مۇستافا كەمال اتاتۇرىك قايتىس بولعان كۇنى اتاپ وتەدى.
سونىمەن قاتار، 19- مامىردا ەل ماڭىزدى ۇلتتىق مەرەكە - اتاتۇرىك، جاستار جانە سپورت كۇنىن اتاپ وتەدى. مەرەكە 106 جىل بۇرىن، 1919 -جىلى باستالعان ۇلت ازاتتىق كۇرەسى مەرەيتويىن ەسكە الادى.