تۇركيا حالقى رەسپۋبليكا كۇنىن اتاپ ءوتىپ جاتىر
استانا. قازاقپارات - 29 -قازاندا تۇركيا حالقى رەسپۋبليكانىڭ 102 جىلدىعىن اتاپ وتەدى، بۇل ەل تاريحىنداعى ەڭ ماڭىزدى وقيعالاردىڭ ءبىرى، بيلىكتىڭ حالىق قولىنا ءوتۋىن بىلدىرەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
مۇستافا كەمال اتاتۇرىكتىڭ باسشىلىعىمەن انادولىنى وككۋپاتسيادان ازات ەتكەننەن كەيىن، تۇركيا ۇلى ۇلتتىق ءماجىلىسى (تۇۇم/پارلامەنت) 1923 -جىلى 29 -قازاندا تۇركيا رەسپۋبليكاسىنىڭ قۇرىلۋىن رەسمي تۇردە جاريالادى. سول كۇننەن باستاپ «ەگەمەندىك حالىققا تيەسىلى» قاعيداسى ۇكىمەتتىڭ نەگىزىنە اينالدى.
1920 -جىلدىڭ 23 -ساۋىرىندە پارلامەنتتىڭ اشىلۋى ەلدەگى بيلىك مونارحيادان حالىق قولىنا اۋىسقان جاڭا ءداۋىردىڭ باستالۋىن بەلگىلەدى. تاۋەلسىزدىك سوعىسىنداعى جەڭىستەن جانە 1923 -جىلى 24 -شىلدەدە لوزاننا كەلىسىمىنە قول قويىلعاننان كەيىن جاڭا مەملەكەتتىڭ تاۋەلسىزدىگى حالىقارالىق دەڭگەيدە تانىلدى.
1923 -جىلى 13 -قازاندا انكارا رەسمي تۇردە تۇركيانىڭ استاناسى بولىپ جاريالاندى، ال ەكى اپتادان كەيىن، 29 -قازاندا پارلامەنت جاڭا باسقارۋ ءتۇرىن - رەسپۋبليكانى بەكىتىپ، مۇستافا كەمال اتاتۇرىكتى تۇڭعىش پرەزيدەنت ەتىپ سايلادى.
سودان بەرى رەسپۋبليكا كۇنى ۇلتتىق مەرەكە رەتىندە اتالىپ ءوتىپ كەلەدى. 1924 -جىلى جاڭا مەملەكەتتىڭ نەگىزىن قالاۋدى ەسكە الۋ ءۇشىن جىل سايىن مەرەكەلىك شارالار وتكىزۋ جانە 101 زەڭبىرەكتەن ساليۋت اتۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى.
بۇگىن، 102 جىلدان كەيىن تۇركيا بۇل كۇندى بوستاندىقتىڭ، تاۋەلسىزدىكتىڭ جانە ۇلتتىق بىرلىكتىڭ سيمۆولى رەتىندە ەرەكشە ماقتانىشپەن اتاپ ءوتىپ جاتىر.
قاسىم-جومارت توقايەۆ رەجەپ تايىپ ەردوعاندى جانە تۇرىك حالقىن ۇلتتىق مەرەكەسى - رەسپۋبليكا كۇنىمەن قۇتتىقتادى.