تۇركيا ءۇشىنشى يران زىمىرانىن اتىپ تۇسىرگەنىن مالىمدەدى
استانا. KAZINFORM - يران اۋماعىنان ۇشىرىلىپ، تۇركيانىڭ اۋە كەڭىستىگىنە كىرگەن بالليستيكالىق زىمىران شىعىس جەرورتا تەڭىزىندە ورنالاسقان ناتو- نىڭ اۋە جانە زىمىرانعا قارسى قورعانىس جۇيەلەرىنى كۇشىمەن جويىلدى.
بۇل تۋرالى تۇركيا قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ مالىمدەمەسىنە سىلتەمە جاساپ AFP اگەنتتىگى حابارلادى، دەپ جازادى BBC.
بۇعان دەيىن تۇركيانىڭ وڭتۇستىگىندەگى ادانا قالاسىنا جاقىن ورنالاسقان، وڭىردەگى ناتو- نىڭ ماڭىزدى نىساندارىنىڭ ءبىرى سانالاتىن «ينجيرليك» اسكەري اۋە بازاسىندا اۋە دابىلى قوسىلعانى تۋرالى Anadolu اگەنتتىگى جازعان بولاتىن. اتالعان بازادا امەريكالىق اسكەري كۇشتەر ورنالاسقان.
ناتو- نىڭ اۋە قورعانىس جۇيەلەرى 4 -ناۋرىز كۇنى يراننان ۇشىرىلعان دەپ بولجانعان العاشقى بالليستيكالىق زىمىراندى اتىپ تۇسىرگەن. ال ەكىنشى زىمىران دۇيسەنبى كۇنى زالالسىزداندىرىلعان.
تەگەران بۇل وقيعالارعا قاتىسى بارىن جوققا شىعارعان ەدى. جۇما كۇنى يراننىڭ انكاراداعى ەلشىلىگى دە مالىمدەمە جاساپ، تۇركيا باعىتىنا «بىردە- ءبىر زىمىران ۇشىرىلعان جوق» دەپ مالىمدەدى.
وسىعان دەيىن تۇركيادا يراننان ۇشىرىلعان بالليستيكالىق وق-ءدارى جويىلعانى تۋرالى جازدىق.
ال يران تۇركياعا «زىمىران شابۋىلدارىن» تەكسەرۋ ءۇشىن بىرلەسكەن توپ قۇرۋدى ۇسىندى.