تۇركيا باسشىسى ب ۇ ۇ-نىڭ مىنبەرىنەن يزرايلدى قاتاڭ ايىپتادى
استانا. قازاقپارات - حاماس - لاڭكەستىك ۇيىم ەمەس، بۇل - قارسىلىق قوزعالىسى. تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تاييپ ەردوعان Fox News ارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا وسىلاي دەپ مالىمدەدى
ونىڭ ايتۋىنا قاراعاندا پالەستيندىكتەر وزدەرىن قورعاۋ ءۇشىن قولدان كەلگەنىن جاساپ جاتىر. سونداي-اق تۇركيا باسشىسى ب ۇ ۇ- نىڭ مىنبەرىنەن يزرايلدى قاتاڭ ايىپتادى.
رەجەپ تاييپ ەردوعان، تۇركيا پرەزيدەنتى:
- نەتانياحۋ ۇكىمەتى بۇرىن حولوكوست قۇربانى بولعان قوعامدى باسقارادى. ءبىراق بۇگىن سول بيلىكتىڭ ءوزى ءبىر جەردى، ءبىر سۋدى، ءبىر ناندى ءبولىسىپ كەلگەن حالىقتى قىرىپ جاتىر. بۇل قورلىققا قارسى تۇرۋىمىز قاجەت. حالىقارالىق قاۋىمداستىق باتىس جاعالاۋداعى ەكسپانسيونيزمگە، شىعىس يەرۋساليمدەگى جاعدايعا نۇكتە قويۋعا ءتيىس. ايتپەسە حالىقارالىق ءتارتىپ پەن ادامزات قۇندىلىقتارىن قورعاۋ تۋرالى اڭگىمە بوس ءسوز.
24.kz