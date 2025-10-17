تۇركيا گازاعا كومەككە اسكەر جىبەرۋگە ءازىر
استانا. قازاقپارات - الەم قازىر پالەستيناعا جۇمىلا جۇك جونەلتىپ جاتىر. بۇعان دەيىن دە تالاي كومەك بارعان. ءبىراق شەكارادان وتپەيتىن. قازىر جاڭا ايتتىق، تولىق بولماسا دا ەل ىشىنە ءىشىنارا جۇك كىرىپ جاتىر.
8- قازاندا جاريالانعان ۋاقىتشا بىتىمنەن كەيىن كومەك جەتكىزۋ جۇمىستارى جەدەلدەتىلدى. ءبىر عانا تۇركيا كەيىنگى ءبىر اپتادا 100 شاقتى جۇك كولىگىن كىرگىزدى. بۇدان بولەك، تۇركيا پرەزيدەنتى گۋمانيتارلىق كومەك قانا ەمەس قاجەت بولسا قۇتقارۋ جانە باسقا دا جۇمىستارعا ساربازدار جىبەرۋگە دە ءازىر ەكەنىن ايتقان.
رەجەپ تايپ ەردوعان، تۇركيا پرەزيدەنتى:
- يزرايل قاقتىعىستى توقتاتۋ تۋرالى كەلىسىمىنە ادال بولىپ، ۋادەسىندە تۇرۋعا ءتيىس. ءبىز تۇركيا حالقى ايماقتا تۇراقتىلىق پەن قاۋىپسىزدىك ورناعانىن قالايمىز. سول سەبەپتى باۋىرلاس ەل رەتىندە ءوز تاراپىمىزدان بارلىق مۇمكىندىكتى جاسايمىز. بەيبىتشىلىكتى ورناتۋ ءۇشىن ءبىزدىڭ قارۋلى كۇشتەر جۇكتەلگەن مىندەتتى تولىق ورىنداۋعا دايىن. ال گازا سەكتورىنداعى قيراعان ينفراقۇرىلىمدى قالپىنا كەلتىرۋدى تەزدەتۋ قاجەت. قىس تۇسپەي، بۇل ماسەلەنى شەشۋ شارالارى قابىلدانۋى كەرەك.
