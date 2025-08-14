تۇركيا ارمياسىندا جاڭا كەزەڭ: ەردوعان گەنەرالدار مەن ادميرالداردى تاعايىندادى
استانا. KAZINFORM - تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تايىپ ەردوعان قارۋلى كۇشتەردىڭ جوعارعى اسكەري باسشىلىعىندا اۋقىمدى كادرلىق اۋىس-ءتۇيىس جاسادى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
Resmi Gazete رەسمي باسىلىمىندا جاريالانعان جاڭا جارلىققا سايكەس، 185 گەنەرال مەن ادميرال جاڭا قىزمەتتەرگە تاعايىندالدى. ولاردىڭ ىشىندە 119-ى - قۇرلىق اسكەرىنىڭ، 31- ءى - اۋە كۇشتەرىنىڭ، 35- ءى - اسكەري-تەڭىز كۇشتەرىنىڭ وكىلدەرى. بۇل تاعايىنداۋلار كوماندالىق قۇرىلىمدى جاڭارتۋ جانە ارميانىڭ جەدەل تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ ماقساتىندا جىل سايىن وتەتىن وفيتسەرلىك روتاتسيا اياسىندا جۇزەگە اسىرىلدى.
ماڭىزدى تاعايىنداۋلاردىڭ ءبىرى - گەنەرال باحتيار ەرسايدىڭ ءبىرىنشى ارميالىق كورپۋس كومانديرى قىزمەتىنە كەلۋى. بۇل قۇرىلىم ەلدىڭ باتىس جانە سولتۇستىك-باتىس شەكارالارىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋدە نەگىزگى ءرول اتقارادى. ەرساي - ازەربايجان قورعانىس ءمينيسترىنىڭ كەڭەسشىسى رەتىندە دە تانىمال، بۇل تاعايىنداۋ تۇرىك-ازەربايجان قاتىناستارى تۇرعىسىنان گەوساياسي مانگە يە.
اۋقىمدى كادرلىق وزگەرىستەر تۇركيا باسشىلىعىنىڭ كۇردەلى وڭىرلىك جاعدايدا اسكەري باسقارۋ ۆەرتيكالىن نىعايتۋعا ۇمتىلىسىن كورسەتەدى. ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، بۇل قادامدار ەلدىڭ قورعانىس جانە قاۋىپسىزدىك ستراتەگياسىندا بولۋى مۇمكىن وزگەرىستەرگە دايىندىقتىڭ ءبىر بولىگى بولۋى ىقتيمال.
جاڭارتىلعان كوماندالىق قۇرام تۇركيا قارۋلى كۇشتەرى الدىندا تۇرعان جاڭا مىندەتتەردى ەل ىشىندە دە، شەتەلدە دە جۇزەگە اسىرۋدا ماڭىزدى ءرول اتقارادى دەپ كۇتىلۋدە.
بۇعان دەيىن تۇركيانىڭ ۇلى ۇلتتىق جينالىسىندا پرەزيدەنت ەردوعاننىڭ اسكەري سالاداعى وكىلەتتىگىن كەڭەيتۋدى كوزدەيتىن زاڭ جوباسى قارالىپ جاتقانى حابارلانعان.