تۇركيا پارلامەنتىنىڭ تاريحي دامۋى
استانا. قازاقپارات- تۇركيادا ءبىر پالاتالى پارلامەنتتىك جۇيە 1920 -جىلدان باستاپ جۇمىس ىستەيدى. تەك 1961 -جىلى جاڭا كونستيتۋتسياعا سايكەس پارلامەنت 20 جىلداي ەكى پالاتالى بولىپ قىزمەت اتقاردى.
ال 2017 -جىلى ەلدە رەفەرەندۋم ءوتىپ، پرەزيدەنتتىك باسقارۋ جۇيەسى ەنگىزىلدى. تۇركيادا پارلامەنت ءبىر پالاتالى. ۇلى ۇلتتىق ءماجىلىس دەپ اتالادى. 2017 -جىلى رەفەرەندۋمنان كەيىن پرەزيدەنتتىك باسقارۋ جۇيەسى ەنگىزىلدى. ءبىر پالاتالى پارلامەنت بولعانىمەن اتقارۋشى بيلىك پرەزيدەنتكە تىكەلەي باعىنىشتى.
بۇل شەشىم زاڭ شىعارۋ پروتسەسىن جىلدامداتىپ، ساياسي تۇراقتىلىقتى قامتاماسىز ەتۋدى كوزدەيدى. ءبىر پالاتالى پارلامەنت ەل تاريحىندا العاش 1920 -جىلى قۇرىلدى. سول كەزدە ساياسي بيلىك شوعىرلانعان، كوپ پارتيالىق جۇيە جوق ەدى. بۇل جۇيە 1946 -جىلى ەنگىزىلىپ، ءبىراق پارلامەنت ءبىر پالاتالى قىزمەتىن جالعاستىردى. ۇلى ۇلتتىق ءماجىلىس زاڭ شىعارۋ فۋنكتسياسىن تولىق اتقاردى. 1961 -جىلى جاڭا كونستيتۋتسيا قابىلدانىپ، پارلامەنت ەكى پالاتالى جۇيەگە اۋىستى: تومەنگى پالاتا - ۇلى ۇلتتىق ءماجىلىس، جوعارعى پالاتا - سەنات. بۇل بيلىكتى تەپە- تەڭدىككە كەلتىرۋ، زاڭ شىعارۋ پروتسەسىن باقىلاۋ جانە دەموكراتيالىق پرينتسيپتى نىعايتۋ ءۇشىن جاسالدى.
الايدا 1980 -جىلعى اسكەري توڭكەرىستەن كەيىن سەنات تارادى. 1982 -جىلى جاڭا كونستيتۋتسيا بويىنشا قايتادان ءبىر پالاتالى پارلامەنت قۇرىلدى. بارلىق زاڭ شىعارۋ فۋنكسياسى ۇلى ۇلتتىق ماجىلىسكە بەرىلىپ، بيلىك ورتالىقتاندىرىلدى. تۇركيا تاريحىندا پارلامەنت تەك 1961- 1980 -جىلدارى ەكى پالاتالى بولدى. قالعان كەزەڭدە ءبىر پالاتالى جۇيە جۇمىس ىستەدى. بۇل زاڭ شىعارۋ تيىمدىلىگى مەن بيلىك ۇيلەسىمدىلىگىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن جاسالعان تاڭداۋ.