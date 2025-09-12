ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    18:29, 12 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    تۇركيا پارلامەنتىنىڭ سپيكەرى جاڭا كونستيتۋتسيا قابىلداۋعا شاقىردى

    استانا. KAZINFORM - تۇركيا ۇلى ۇلتتىق ءماجىلىسىنىڭ ءتوراعاسى نۋمان كۋرتۋلمۋش ەلدە قولدانىستاعى نەگىزگى زاڭنىڭ ورنىنا جاڭا كونستيتۋتسيا قابىلداۋعا شاقىردى. قولدانىستاعى كونستيتۋتسيا 1982 -جىلى اسكەري توڭكەرىس جاساعاندار تاراپىنان قىسىممەن قابىلدانعان، دەپ جازادى ازەرتادج.

    Түркия Ұлы Ұлттық Мәжілісінің төрағасы Нуман Куртулмуш
    Фото: Азертадж

    اگەنتتىكتىڭ مالىمەتىنشە، ول جاڭا «ازاماتتىق» كونستيتۋتسيانى تۇركياعا اسا قاجەت قۇجات دەپ باعالادى.

    - ءبىز اسكەري توڭكەرىستەردىڭ اشى تاجىريبەسىن ۇمىتپايمىز جانە ولاردىڭ قايتالانۋىنا جول بەرمەيمىز، - دەپ جازدى نۋمان كۋرتۋلمۋش 1980 -جىلعى 12-قىركۇيەكتەگى اسكەري توڭكەرىسكە 45 جىل تولۋىنا وراي الەۋمەتتىك جەلىدە جاريالانعان ۇندەۋىندە.

    پارلامەنت سپيكەرى 1980 -جىلعى قىركۇيەكتەگى وقيعالاردى تۇركياداعى دەموكراتياعا، زاڭعا جانە قوعامدىق بەيبىتشىلىككە جاسالعان «ۇلكەن وپاسىزدىق» دەپ اتادى.

    سونداي-اق، ول تۇركيا بيلىگىنىڭ بىرلىك پەن دەموكراتيالىق ينستيتۋتتاردى نىعايتۋ باعىتىنداعى كۇش-جىگەرىنە نازار اۋداردى.

    - تۇركيا تاريحىنداعى قارالى بەتتەر ەندى قايتالانبايدى، - دەدى تۇركيا ۇلى ۇلتتىق ءماجىلىسىنىڭ ءتوراعاسى.

    وسىدان بۇرىن تۇركيانىڭ كولىك ءمينيسترى جىلدامدىقتى اسىرعانى ءۇشىن ايىپپۇل تولەگەنىن جازعان ەدىك.

    الەم
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
