تۇركيا پارلامەنتىنىڭ سپيكەرى جاڭا كونستيتۋتسيا قابىلداۋعا شاقىردى
استانا. KAZINFORM - تۇركيا ۇلى ۇلتتىق ءماجىلىسىنىڭ ءتوراعاسى نۋمان كۋرتۋلمۋش ەلدە قولدانىستاعى نەگىزگى زاڭنىڭ ورنىنا جاڭا كونستيتۋتسيا قابىلداۋعا شاقىردى. قولدانىستاعى كونستيتۋتسيا 1982 -جىلى اسكەري توڭكەرىس جاساعاندار تاراپىنان قىسىممەن قابىلدانعان، دەپ جازادى ازەرتادج.
اگەنتتىكتىڭ مالىمەتىنشە، ول جاڭا «ازاماتتىق» كونستيتۋتسيانى تۇركياعا اسا قاجەت قۇجات دەپ باعالادى.
- ءبىز اسكەري توڭكەرىستەردىڭ اشى تاجىريبەسىن ۇمىتپايمىز جانە ولاردىڭ قايتالانۋىنا جول بەرمەيمىز، - دەپ جازدى نۋمان كۋرتۋلمۋش 1980 -جىلعى 12-قىركۇيەكتەگى اسكەري توڭكەرىسكە 45 جىل تولۋىنا وراي الەۋمەتتىك جەلىدە جاريالانعان ۇندەۋىندە.
پارلامەنت سپيكەرى 1980 -جىلعى قىركۇيەكتەگى وقيعالاردى تۇركياداعى دەموكراتياعا، زاڭعا جانە قوعامدىق بەيبىتشىلىككە جاسالعان «ۇلكەن وپاسىزدىق» دەپ اتادى.
سونداي-اق، ول تۇركيا بيلىگىنىڭ بىرلىك پەن دەموكراتيالىق ينستيتۋتتاردى نىعايتۋ باعىتىنداعى كۇش-جىگەرىنە نازار اۋداردى.
- تۇركيا تاريحىنداعى قارالى بەتتەر ەندى قايتالانبايدى، - دەدى تۇركيا ۇلى ۇلتتىق ءماجىلىسىنىڭ ءتوراعاسى.
