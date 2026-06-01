تۇركيا العاش رەت جۇردەك پويىز جاسادى
استانا. قازاقپارات - تۇركيا العاش رەت وزدەرى جاساعان جۇردەك پويىزدى سىناقتان وتكىزدى. تەكسەرۋ كەزىندە قوعامدىق كولىكتىڭ جىلدامدىعى ساعاتىنا 240 شاقىرىمعا جەتىپ، رەكوردتىق كورسەتكىش كورسەتتى.
سەگىز ۆاگونى بار پويىزعا 577 جولاۋشى سىيادى. تۇركياداعى قازىرگى جۇردەك پويىزدار نەگىزىنەن گەرمانيا مەن فرانسيا سياقتى شەتەلدىڭ تەحنولوگياسىنا نەگىزدەلىپ جاسالعان. ساراپشىلار تۇركيا تەمىرجول سالاسىندا تەحنولوگيالىق دەربەستىككە قول جەتكىزۋگە باسىمدىق بەرە باستاعانىن ايتادى. ەلدىڭ كولىك جانە ينفراقۇرىلىم مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنە سايكەس سىناق جۇمىستارى ودان ءارى جالعاسىپ، جۇيە كەزەڭ-كەزەڭىمەن جەتىلدىرىلەدى.