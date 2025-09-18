ق ز
    22:29, 18 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    تۇركيا 2028 -جىلعا قاراي ەكونوميكالىق ءوسىم مەن ينفلياتسيا تومەندەيتىنىن بولجاپ وتىر

    استانا. KAZINFORM - تۇركيا ۇكىمەتى 2028 -جىلعا دەيىنگى كەزەڭدى قامتيتىن جاڭارتىلعان ورتا مەرزىمدى ەكونوميكالىق بولجامىن جاريالادى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.

    Түркия шілде айында тауарларды экспорттау бойынша тарихи рекорд орнатты
    Фото: Анадолы

    تۇركيا ۆيتسە-پرەزيدەنتى دجيەۆدەت يىلمازدىڭ مالىمدەۋىنشە، ۇلتتىق ۆاليۋتاعا قىسىم ءالى دە ساقتالعانىمەن، ەلدىڭ نەگىزگى ماكروەكونوميكالىق كورسەتكىشتەرى بىرتىندەپ جاقسارا باستايدى.

    ينفلياتسيا 2025 -جىلدىڭ سوڭىندا %28,5 شاماسىندا بولادى دەپ كۇتىلەدى. ال ودان كەيىنگى جىلدارى تۇراقتى تۇردە تومەندەپ، 2028 -جىلدىڭ سوڭىنا قاراي %8- عا دەيىن تومەندەيدى دەپ بولجانعان. ۆيتسە-پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، بۇل ناتيجەگە قاتاڭ اقشا-نەسيە ساياساتى مەن قۇرىلىمدىق رەفورمالاردىڭ ارقاسىندا قول جەتكىزۋگە بولادى.

    ەكونوميكالىق ءوسىم دە بىرتىندەپ قارقىن الماق:

    2026 -جىلى - 3,8 پايىز

    2027 -جىلى - 4,3 پايىز

    2028 -جىلى - 5 پايىز

    تۇركيا ۇكىمەتى بۇل ءوسىمدى ءوندىرىس سەكتورىنىڭ كۇشەيۋى، ەكسپورت كولەمىنىڭ ارتۋى جانە ينۆەستيتسيالىق احۋالدىڭ جاقسارۋى ەسەبىنەن قامتاماسىز ەتپەك.

    دەگەنمەن، ساراپشىلار ۇلتتىق ۆاليۋتا - تۇرىك ليراسى ءالى دە السىرەي بەرەدى دەپ بولجاپ وتىر. قازىردىڭ وزىندە ۆاليۋتالىق نارىقتاعى جاعداي تۇراقسىز:

    بۇگىندە 1 ا ق ش دوللارى شامامەن 41,26 ليرا تۇرسا،

    2028 -جىلعا قاراي ونىڭ 53,76 ليراعا دەيىن قىمباتتاۋى مۇمكىن.

    ايتا كەتەيىك، تۇركياداعى ەڭ ءىرى بانكنوت - 200 ليرانىڭ قۇنى قازىردىڭ وزىندە 5 دوللاردان تومەن ءتۇسىپ كەتكەن.

    سونىمەن قاتار، ەكونوميكالىق تۇراقتاندىرۋ اياسىندا ەڭبەك نارىعىنداعى جاعدايدىڭ دا جاقساراتىنى كۇتىلۋدە. بۇعان دەيىن ەكى تاڭبالى كورسەتكىشتە تۇرعان جۇمىسسىزدىق دەڭگەيى العاش رەت %8- دان تومەندەپ، 2028 -جىلى % 7,8- عا دەيىن تۇسەدى دەپ بولجانعان.

    بۇل بولجام تۇركيانىڭ ماكروەكونوميكالىق ساياساتىن انىقتايتىن ورتا مەرزىمدى باعدارلاما (OVP) اياسىندا جىل سايىن ازىرلەنەتىن ستراتەگيالىق جوسپاردىڭ ءبىر بولىگى بولىپ تابىلادى.

    جالپى العاندا، ەلدەگى الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق جاعداي تۇراقتى. بۇعان دەيىن تۇركيانىڭ ورتالىق بانكىنىڭ حالىقارالىق رەزەرۆتەرى رەكوردتىق دەڭگەيگە جەتكەنى تۋرالى حابارلانعان بولاتىن.

    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
