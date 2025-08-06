ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    19:07, 06 - تامىز 2025 | GMT +5

    تۇركيا 165 ەلگە تۇرىك ليراسىمەن تاۋار ەكسپورتتادى

    استانا. KAZINFORM - تۇركيا سىرتقى ساۋدادا ۇلتتىق ۆاليۋتانى قولدانۋدى ارتتىرىپ كەلەدى. 2025 -جىلدىڭ شىلدە ايىندا عانا تۇرىك ليراسىمەن ەكسپورتتىق جەتكىزىلىمدەر الەمنىڭ 165 ەلىنە جۇزەگە اسىرىلعان، دەپ حابارلايدى ازەرتادج.

    турецкая лира
    Фото: Depositphotos.com / yskandag

    بۇل تۋرالى تۇركيا ساۋدا مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى.

    مينيسترلىكتىڭ دەرەكتەرىنە سايكەس، 2025 -جىلدىڭ العاشقى جەتى ايىندا ۇلتتىق ۆاليۋتاداعى سىرتقى ساۋدا كولەمى 830,5 ميلليارد ليرادان اسىپ، 2024 -جىلدىڭ قاڭتار- شىلدە ايلارىمەن سالىستىرعاندا %35,2- عا وسكەن.

    تىكەلەي شىلدە ايىندا تۇركيانىڭ ۇلتتىق ۆاليۋتاداعى ەكسپورتى ءبىر جىلدا %8,8- عا ارتىپ، 28,4 ميلليارد ليرانى قۇرادى. ال يمپورت %51,3- عا ءوسىپ، 104,2 ميلليارد ليراعا جەتتى. وسىلايشا، تەك شىلدە ايىنىڭ وزىندە تۇرىك ليراسىمەن سىرتقى ساۋدا كولەمى 132 ميلليارد ليرادان اسقان.

    ۇلتتىق ۆاليۋتاداعى ساۋداعا وتكەن ايدا 39,5 مىڭنان استام تۇرىك كومپانياسى قاتىسقان.

    تەگ:
    الەم
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار