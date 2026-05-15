تۇركى تىلدەرىنە ورتاق تەرمينولوگيالىق نەگىز قالىپتاستىرۋ قاجەت - مەملەكەت باسشىسى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ تۇركىستاندا ءوتىپ جاتقان بەيرەسمي سامميتىندە مەملەكەتارالىق تەرمينولوگيالىق كوميسسيا قۇرۋدى ۇسىندى.
- تەحنولگيالىق دامۋ جانە گۋمانيتارلىق ىقپالداستىق داۋىرىندە تۇركى تىلدەرىنە ورتاق تەرمينولوگيالىق نەگىز قالىپتاستىرۋ قاجەت. جاقىندا تۇركى اكادەمياسى اعىلشىن، ورىس جانە تۇركى تىلدەرىندە سەگىز تومدىق تەرمينولوگيالىق سوزدىكتى جارىققا شىعاردى. بۇل جۇمىس تەرميندەردى ءبىر ىزگە كەلتىرۋگە جانە ورتاق عىلىم كەڭىستىگىن نىعايتۋعا ىقپال ەتپەك. وسى ورايدا، كەڭەسكە مۇشە ەلدەردىڭ ءتيىستى مەكەمەلەرىنىڭ وكىلدەرى، عىلىمي ساراپشىلارى كىرەتىن مەملەكەتارالىق تەرمينولوگيالىق كوميسسيا قۇرۋدى ۇسىنامىن، - دەدى پرەزيدەنت.
ت م ۇ ەلدەرىندە عارىش سالاسىن جۇيەلى دامىتۋدا عىلىمي-تەحنولوگيالىق الەۋەتى جەتكىلىكتى.
- عارىش سالاسى تۇركى مەملەكەتتەرىنىڭ باسەكەگە قابىلەتىن ارتتىرۋعا ىقپال ەتەتىن نەگىزگى فاكتوردىڭ ءبىرى. بۇل باعىتتى جۇيەلى تۇردە دامىتۋ ءۇشىن ەلدەرىمىزدىڭ عىلىمي-تەحنولوگيالىق جانە قارجىلىق الەۋەتى جەتكىلىكتى. اسىرەسە، سپۋتنيك بايلانىسى، ناۆيگاتسيا جانە مونيتورينگ سالاسىندا بىرلەسكەن جوبالاردى جۇزەگە اسىرىپ، ىقپالداستىعىمىزدى كەڭەيتە ءتۇسۋ قاجەت. سول ارقىلى تەحنولوگيالىق دەربەستىگىمىزدى نىعايتىپ، يننوۆاتسيالىق الەۋەتىمىزدى ارتتىرۋعا مۇمكىندىك تۋادى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
وسى ورايدا پرەزيدەنت عىلىمي سپۋتنيكتى ىسكە قوسۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى.
جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ تاقىرىبىنا ارنالعان جيىن قازاقستاننىڭ توراعالىعىمەن ۇيىمداستىرىلىپ وتىر.