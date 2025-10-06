تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمى 16 جىلدا 40 قا جۋىق سالادا ىنتىماقتاستىق ورناتتى
استانا. قازاقپارات - 2025-جىلعى 3-قازان تۇركى مەملەكەتتەرى ىنتىماقتاستىق كۇنى جانە تاريحي ناحچىۆان كەلىسىمىنىڭ 16 جىلدىعى رەتىندە كەڭ كولەمدە مەرەكەلەندى.
تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ باس حاتشىسى كۋبانىچبەك ومۋراليەۆ قۇتتىقتاۋ حاتىندا ۇيىمنىڭ وسى ۋاقىت ارالىعىندا جەتكەن زور جەتىستىكتەرى مەن دامۋ باعىتتارىنا توقتالدى. باس حاتشىنىڭ ايتۋىنشا، سوڭعى ون التى جىلدىڭ ىشىندە تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمى جان- جاقتى ىنتىماقتاستىقتىڭ كەشەندى الاڭىنا اينالدى. ۇيىم باستاپقىدا بىرنەشە سالانى قامتىعان بولسا، قازىرگى تاڭدا ەكونوميكا، كولىك، كەدەن، ەنەرگەتيكا، اۋىل شارۋاشىلىعى، ءبىلىم، مادەنيەت، دەنساۋلىق ساقتاۋ، جاستار جانە سپورت، سيفرلاندىرۋ، يننوۆاتسيا، ەكولوگيا جانە قاۋىپسىزدىك سەكىلدى 40 قا جۋىق سالادا جان-جاقتى ىنتىماقتاستىق ورناتىلعان.
- بۇل دامۋ ورتاق باعىتىمىزدى ناقتى ىسكە اينالدىرۋعا، ورتاق تاريح پەن مادەني بايلانىستارىمىزدى ىنتىماقتاستىق پەن وركەندەۋدىڭ ناقتى قۇرالىنا اينالدىرۋعا دەگەن ۇجىمدىق ەرىك-جىگەرىمىزدىڭ ايقىن كورىنىسى. اتالعان جەتىستىكتەر مەملەكەت باسشىلارىنىڭ كورەگەن ۇستانىمى مەن سىرتقى ىستەر مينيسترلەرىنىڭ، سونداي-اق ۇيىم مۇشەلەرىنىڭ جانە باقىلاۋشى ەلدەرىنىڭ بەلسەندى ەڭبەگىنىڭ ارقاسىندا مۇمكىن بولدى، - دەپ اتاپ ءوتتى باس حاتشى.
سونىمەن قاتار ومۋرالييەۆ وتكەن جىلعى قىرعىزستاننىڭ ءتوراعالىعى اياسىندا اتقارىلعان جۇمىستارعا العىسىن ءبىلدىرىپ، الداعى 2025-جىلعى قازان ايىندا ازەربايجاننىڭ ءتوراعالىعىندا وتەتىن مەملەكەت باسشىلارىنىڭ 12-سامميتىنە دايىندىقتى اتاپ ءوتتى. بۇل سامميت ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى نىعايتۋعا جانە جاڭا باعىتتاردى دامىتۋعا سەرپىن بەرەدى دەپ كۇتىلىپ وتىر.
ونىڭ سوزىنشە، تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمى ساياسي ديالوگتى تەرەڭدەتىپ، ەكونوميكالىق بايلانىستاردى كەڭەيتىپ، مادەني الماسۋدى ارتتىرۋ ارقىلى حالىقارالىق ارەنادا ورتاق مۇددەلەردى قورعاۋدا ماڭىزدى ءرول اتقارىپ كەلەدى.
باس حاتشى كۋبانىچبەك ومۋرالييەۆ تۇركى مەملەكەتتەرى ىنتىماقتاستىق كۇنىمەن ۇيىمعا مۇشە جانە باقىلاۋشى ەلدەردىڭ حالىقتارى مەن ۇكىمەتتەرىن شىن جۇرەكتەن قۇتتىقتاپ، ۇيىمنىڭ بولاشاعى جارقىن، بىرلىگى بەرىك بولۋىن تىلەدى.
ايتا كەتەيىك، 6-7-قازاندا ازەربايجاننىڭ گابالا قالاسىندا تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ XII سامميتى وتەدى. مۇندا مەملەكەت باسشىلارى ساياسي ۇسىنىسىن ايتىپ، تۇركى مەملەكەتتەرىنىڭ ورتاق ماسەلەلەرىن تالقىلاماق. تالقى الاڭىندا نە ايتىلۋى مۇمكىن، ۇيىم قۇرىلعالى نەندەي ناتيجەگە قول جەتتى؟ Kazinform-نىڭ اناليتيكالىق شولۋشىسى ساراپشىلارمەن بىرگە ساۋالدارعا جاۋاپ ىزدەدى.