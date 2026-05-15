تۇركى ەلدەرى كەلەسى جىلى بىرلەسكەن سپۋتنيكتى ىسكە قوسادى
استانا. KAZINFORM - تۇركىستان قالاسىندا وتكەن تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ بەيرەسمي سامميتىندە قازاقستان سيفرلىق بولاشاقتىڭ ستراتەگيالىق پايىمىن تانىستىردى، وندا «عارىشتىق ديپلوماتيا» قازىردىڭ وزىندە پراكتيكالىق جەمىسىن بەرۋدە.
جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى ازەربايجان، تۇركيا جانە وزبەكستاننان كەلگەن ارىپتەستەرىمەن تىعىز ىنتىماقتاستىقتا جاساپ جاتقان CubeSat-12U عىلىمي-تەحنولوگيالىق سپۋتنيگى نەگىزگى جوباعا اينالدى. جۇمىلا اتقارالىپ جاتقان جۇمىستا، استاناداعى عارىش سالاسىنىڭ قازاقستاندىق ماماندارى وتاندىق قۇراستىرۋ-سىناۋ كەشەنىنىڭ بازاسىندا جوبالاۋ مەن جالپى قۇراستىرۋعا جاۋاپتى، وزبەكستان تاراپى قوزعالتقىش قوندىرعىسىن ازىرلەۋدە، ال تۇركيادان كەلگەن سەرىكتەستەر جوبانى كۇن پانەلدەرىمەن جانە باعدارلامالىق جاساقتامامەن قامتاماسىز ەتۋدە.
- ءبىز ءۇشىن بۇل جوبا - جاي عانا كەزەكتى اپپاراتتى ىسكە قوسۋدان الدەقايدا جوعارى. بۇل - ءبىزدىڭ ەلدەرىمىز ءۇشىن العاشقى ناقتى تەحنولوگيالىق قۇراستىرۋ نۇكتەسى. ءبىز قازاقستاندىق سپۋتنيك جاساۋ ءىسى، وزبەك ينجەنەرياسى، تۇرىك IT- شەشىمدەرى سياقتى قۇزىرەتتەردى بىرىكتىردىك. كەلەسى جىلى سپۋتنيك وربيتاعا شىققاندا، بۇل تۇركى مەملەكەتتەرىنىڭ ەڭ كۇردەلى عىلىمي مىندەتتەردى بىرلەسىپ ىسكە اسىرۋعا قاۋقارلى ەكەنىن دالەلدەيتىن ورتاق تابىس بولادى، - دەپ اتاپ ءوتتى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ.
جوبا سىزبا ساتىسىنان، جۇيەلەردى «تەمىردە» قۇراستىرۋ كەزەڭىنە ءوتتى جانە ونى ىسكە قوسۋ كەلەسى جىلعا جوسپارلانعان. بۇل تۇركى مەملەكەتتەرىنىڭ تەحنولوگيالىق امبيتسيالارىنىڭ سالماقتىلىعىن راستايتىن ماڭىزدى بەلەس بولماق.
قازىرگى ۋاقىتتا قاتىسۋشى ەلدەر ميسسيانىڭ ءساتتى باستالۋىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن ت م ۇ حاتشىلىعى ارقىلى قۇقىقتىق جانە ۇيىمداستىرۋشىلىق ماسەلەلەردى پىسىقتاۋدى اياقتاپ جاتىر. مۇنداي كووپەراتسيا تەك تاجىريبە الماسىپ قانا قويماي، ورتاق ينجەنەرلىك مەكتەپ پەن وربيتاداعى جاڭا بىرلەسكەن اشىلۋلار ءۇشىن نەگىز بولاتىن ناقتى جوعارى تەحنولوگيالىق ءونىمدى جاساۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ايتا كەتەلىك بۇگىن تۇركىستان قالاسىندا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قاتىسۋىمەن تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ بەيرەسمي سامميتى باستالعان ەدى.