تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ سامميتى باستالدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن تۇركىستان قالاسىندا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قاتىسۋىمەن تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ بەيرەسمي سامميتى باستالدى. جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ» تاقىرىبىنا ارنالعان جيىن قازاقستاننىڭ توراعالىعىمەن ۇيىمداستىرىلىپ وتىر.
سامميتكە ت م ۇ- عا مۇشە مەملەكەتتەردىڭ باسشىلارى - تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تايىپ ەردوعان، وزبەكستان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەيەۆ پەن قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ جانە ازەربايجان پرەزيدەنتى يلحام اليەۆ كەلدى.
سونىمەن قاتتار بۇل ماڭىزدى جيىنعا باقىلاۋشى ەلدەردىڭ وكىلدەرى، ۇيىمنىڭ باس حاتشىسى، اقساقالدار كەڭەسى مەن تۇركى ىنتىماقتاستىق ۇيىمدارىنىڭ جەتەكشىلەرى قاتىسىپ وتىر.
بيىلعى سامميتتىڭ تۇركىستاندا ءوتۋى دە كەزدەيسوق ەمەس. تاريحى تەرەڭ، تۇركى حالىقتارىنىڭ ورتاق مادەنيەتى مەن رۋحاني تامىرىن توعىستىرعان شاھار بۇگىندە تۇركى الەمىنىڭ ساياسي ءارى مادەني ىقپالداستىعىن نىعايتاتىن ماڭىزدى ورتالىققا اينالىپ كەلەدى.
ەسكە سالساق، تۇركىتىلدەس مەملەكەتتەردىڭ ىنتىماقتاستىق كەڭەسى (ت م ى ك نەمەسە تۇركى كەڭەسى) 2009-جىلعى 3-قازاندا ناحچىۆان قالاسىندا (ازەربايجان رەسپۋبليكاسى) وتكەن تۇركىتىلدەس مەملەكەتتەر باسشىلارىنىڭ IX سامميتىندە قازاقستان، ازەربايجان، قىرعىزستان جانە تۇركيا پرەزيدەنتتەرى قول قويعان كەلىسىم نەگىزىندە قۇرىلدى.
2021-جىلعى قاراشادا ىستانبۇلدا وتكەن ت م ى ك VIII سامميتىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ۇيىم تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمى (ت م ۇ) بولىپ قايتا اتالدى.