تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمى اسكەري ۇيىم ەمەس - مەملەكەت باسشىسى
استانا. KAZINFORM - تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمى گەوساياسي جوبا نەمەسە اسكەري ۇيىم ەمەس. ول - باۋىرلاس ەلدەردىڭ ساۋدا-ەكونوميكالىق، جوعارى تەحنولوگيالىق، سيفرلىق جانە مادەني-گۋمانيتارلىق ىنتىماقتاستىعىن نىعايتاتىن ماڭىزدى الاڭ. بۇل جونىندە قاسىم-جومارت توقايەۆ تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ تۇركىستاندا ءوتىپ جاتقان بەيرەسمي سامميتىندە مالىمدەدى.
ونىڭ سوزىنشە، قازاقستان تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىن جان-جاقتى دامىتۋعا مۇددەلى.
- بۇگىندە ءبىزدىڭ ۇيىمعا حالىقارالىق قاۋىمداستىق سەنىم ءبىلدىرىپ وتىر. ابىروي-بەدەلىمىز دە ارتىپ كەلەدى. وسى ورايدا، قازاقستان رەسەيدىڭ «التاي - تۇركى وركەنيەتىنىڭ بەسىگى» جوباسىنا وڭ كوزقاراسىن ءبىلدىردى. بۇعان قوسا، ءبىز «التاي - سۇحبات الاڭى»، ياعني ديالوگى فورۋمىن قۇرۋ جونىندەگى ۇسىنىسىمىزدى جاريالادىق، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
سونىمەن بىرگە، قازاقستان تۇركيانىڭ «تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمى +» فورماتىن قۇرۋ باستاماسىن دا قۇپتايدى.
- ەلىمىز تۇركيانىڭ ىنتىماقتاستىق اياسىن كەڭەيتۋگە باعىتتالعان «تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمى +» فورماتىن قۇرۋ باستاماسىن قولدادى. وسى فورماتقا قوسىلۋعا نيەت بىلدىرگەن مەملەكەتتەر مەن ۇيىمدارعا قاتىستى ناقتى ولشەمدەر بولۋى قاجەت دەپ سانايمىن. ەڭ باستىسى، جاڭا فورماتتىڭ جۇمىسى ۇيىمنىڭ ماقساتتارى مەن مىندەتتەرىنە ساي كەلىپ، كەرى اسەرىن تيگىزبەۋى كەرەك. مىسالى، سوڭعى ۋاقىتتا تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىن اسكەري ۇيىم رەتىندە سيپاتتايتىن پىكىرلەر ايتىلىپ ءجۇر. ولاردىڭ تەرىس پەيىلى بىزگە انىق. ماقساتتارى ەلدەستىرۋ ەمەس ەكەنى دە بەلگىلى. قازاقستان ونداي ۇستانىمدى جوققا شىعارۋى كەرەك دەپ سانايمىن. ءبىز ءۇشىن تۇركى الەمىنىڭ بىرلىگىن نىعايتۋ اسا ماڭىزدى، كەزەك كۇتتىرمەيتىن باسىمدىق. تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمى گەوساياسي جوبا ەمەس، اسكەري ۇيىم دا ەمەس. بۇل - باۋىرلاس ەلدەردىڭ ساۋدا-ەكونوميكالىق، جوعارى تەحنولوگيالىق، سيفرلىق جانە مادەني-گۋمانيتارلىق ىنتىماقتاستىعىن نىعايتاتىن ماڭىزدى الاڭ. مۇنداي ۇستانىم - ەلىمىز ءۇشىن ماڭىزدى باسىمدىق. سەبەبى، بۇل ۇلتتىق مۇددە تۇرعىسىنان دا ءتيىمدى ەكەنىن انىق، — دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ونىڭ مالىمدەۋىنشە، تۇركى الەمى ءاردايىم ىنتىماق- بىرلىكتەن ايرىلماۋى كەرەك.
- «التاۋ الا بولسا، اۋىزداعى كەتەدى، تورتەۋ تۇگەل بولسا، توبەدەگى كەلەدى» دەگەن اتالى ءسوز بارىمىزگە ورتاق. تۇركى الەمى ءاردايىم تاتۋ بولىپ، العا قويعان ماقساتىنان اۋىتقىماي، بىرلەسە دامي بەرۋ كەرەك. سوندىقتان بۇگىنگى باسقوسۋ تامىرى ءبىر، تاريحى ورتاق ەلدەرىمىزدىڭ اۋىزبىرشىلىگىن ارتتىرا تۇسەرى ءسوزسىز، - دەدى پرەزيدەنت.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسىنىڭ تۇركى تىلدەرىنە ورتاق تەرمينولوگيالىق نەگىز قالىپتاستىرۋ جونىندەگى مالىمدەمەسىن جاريالاعانبىز.