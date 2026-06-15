تۇركى الەمىنىڭ ورتاق ءالىپبيى: استانادا قازاق جانە قىرعىز ارىپتەرىنىڭ ۇلگىسى تانىستىرىلدى
استانا. KAZINFORM - استانادا تۇركى اكادەمياسى جانىنداعى ورتاق تۇركى ءالىپبيى كوميسسياسىنىڭ ءتورتىنشى وتىرىسى ءوتتى.
عالىمدار ءالىپبيدى قولدانۋ جونىندەگى ۇسىنىمداردى جانە ونىڭ نەگىزىندە ازىرلەنگەن قازاق جانە قىرعىز الىپبيلەرىنىڭ ۇلگىلەرىن ماقۇلدادى. جيىن قورىتىندىسىندا ورتاق تۇركى ءالىپبيىن ودان ءارى قولدانىسقا ەنگىزۋدى قولدايتىن دەكلاراتسياعا قول قويىلدى.
جيىنعا ازەربايجان، قازاقستان، قىرعىزستان جانە تۇركيادان، سونداي-اق تۇركى اكادەمياسىنىڭ باقىلاۋشى ەلدەرىنەن كەلگەن كوميسسيا مۇشەلەرى - ءوز مەملەكەتتەرىندەگى ءتىل ساياساتىنا جاۋاپتى رەسمي مەكەمەلەردىڭ وكىلدەرى قاتىستى.
بۇل كوميسسيا 2022-جىلى تۇركى اكادەمياسى جانىنان تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ ۇيلەستىرۋىمەن قۇرىلىپ، 2024-جىلدىڭ 11-قىركۇيەگىندە باكۋدە وتكەن ءۇشىنشى وتىرىسىندا 34 ارىپتەن قۇرالعان ورتاق تۇركى ءالىپبيىن قابىلداعان بولاتىن.
وتىرىستىڭ اشىلۋىندا تۇركى اكادەمياسىنىڭ پرەزيدەنتى شاھين مۇستافايەۆ سوڭعى كەزدەرى عىلىمي قاۋىمداستىقتا، ءبىلىم بەرۋ مەكەمەلەرىندە جانە قوعامدىق ورتادا ورتاق تۇركى الىپبيىنە قىزىعۋشىلىقتىڭ ايتارلىقتاي ارتقانىن اتاپ ءوتتى.
- قازىرگى كەزەڭدە ءالىپبيدى قولدانۋدىڭ ءبىرىڭعاي تاسىلدەرىن كەلىسۋ جانە ونى تاجىريبەلىك تۇرعىدان پايدالانۋدىڭ نەگىزگى قاعيداتتارىن تۇپكىلىكتى ايقىنداۋ ماڭىزدى بولىپ وتىر. جالپى تۇركى ءالىپبيىن ناسيحاتتاۋ ماقساتىندا تۇركى اكادەمياسى ءبىرقاتار باسىلىم ازىرلەدى. ماسەلەن، 2025-جىلى العاش رەت وسى ءالىپبي نەگىزىندە ابايدىڭ «Qara Sِzder» ەڭبەگى قازاق تىلىندە جانە شىڭعىس ايتماتوۆتىڭ «Aq Keme» شىعارماسى قىرعىز تىلىندە جارىق كوردى، - دەدى اكادەميا باسشىسى.
وتىرىستىڭ نەگىزگى تاقىرىبى - تۇركى تىلدەرى ءۇشىن ورتاق تۇركى ءالىپبيىن قولدانۋ جونىندەگى ۇسىنىمداردى تالقىلاۋ، سونداي-اق ونى ءىس جۇزىندە پايدالانۋدىڭ قاعيداتتارىن ايقىنداۋ بولدى. وندا ازىرلەنگەن ەرەجەلەردىڭ تۇركى اكادەمياسى ارقىلى ءتيىستى ۇلتتىق مەكەمەلەرگە، ءتىل ۇيىمدارىنا جانە سەرىكتەس قۇرىلىمدارعا جولداناتىنى اتالىپ ءوتتى.
سونىمەن قاتار ولاردى ەنگىزۋ مەن قولدانۋ ماسەلەلەرى ءار مەملەكەتتىڭ ۋاكىلەتتى ورگاندارىنىڭ قۇزىرەتىندە قالىپ، ۇلتتىق زاڭناماعا سايكەس قاراستىرىلاتىنى ايتىلدى.
جيىن قورىتىندىسى بويىنشا ورتاق تۇركى ءالىپبيىن ودان ءارى قولدانىسقا ەنگىزۋدى قولدايتىن دەكلاراتسياعا قول قويىلدى. دەكلاراتسياداعى ماڭىزدى شەشىمدەردىڭ ءبىرى رەتىندە ورتاق تۇركى ءالىپبيىن قولدانۋ جونىندەگى ۇسىنىستار، سونداي-اق ورتاق تۇركى ءالىپبيى نەگىزىندە ازىرلەنگەن قازاق جانە قىرعىز الىپبيلەرىنىڭ ۇلگىسى ماقۇلداندى.
- دەكلاراتسيا ورتاق تۇركى ءالىپبيىن ءىس جۇزىندە قولدانۋدى قامتاماسىز ەتۋگە ارنالعان ورتاق انىقتامالىق جانە باعدارلىق ماتەريال رەتىندە پايدالانىلادى، - دەيدى اكادەميا.
بۇعان دەيىن تۇركى الەمىنىڭ ورتاق ءالىپبيى كوميسسياسى 34 ارىپتەن تۇراتىن ۇلگى ۇسىنعان ەدى.
ابايدىڭ «قارا سوزدەرى» ورتاق تۇركى الىپبيىندە جارىق كوردى.
تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تاييپ ەردوعان 34 ارىپكە نەگىزدەلگەن تۇركى ءالىپبيىن قولدانۋ اياسىن كەڭەيتۋدى ۇسىندى.