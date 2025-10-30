تۇركى الەمىنىڭ جاساندى ينتەللەكت ەتيكاسىنا ارنالعان العاشقى جيىنى ءوتتى
استانا. KAZINFORM - باكۋ مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىندە جاساندى ينتەللەكت ەتيكاسىنا ارنالعان تۇركى الەمىنىڭ العاشقى حالىقارالىق كونفەرەنسياسى ءوتتى. بۇل جيىن زاماناۋي تەحنولوگيالاردىڭ قارقىندى دامۋىنان تۋىنداعان مورالدىق جانە الەۋمەتتىك ماسەلەلەردى تالقىلاۋعا ارنالعان كوپسالالى عىلىمي الاڭعا اينالدى، دەپ حابارلايدى حالىقارالىق تۇركى اكادەمياسى.
ءىس-شاراعا ازەربايجان، قازاقستان، قىرعىزستان، تۇركيا، وزبەكستان، پاكىستان، رۋمىنيا جانە تايلاندتان كەلگەن عىلىمي جانە حالىقارالىق ۇيىمداردىڭ وكىلدەرى قاتىسقان. ولار ءبىلىم بەرۋ، مادەنيەت جانە قوعام ومىرىندەگى جاساندى ينتەللەكتىنىڭ ءرولىن، ءبىلىم ترانسفورماتسياسى، ەتيكا، سيفرلىق تاۋەلسىزدىك جانە ەڭبەكتىڭ بولاشاعى سياقتى وزەكتى تاقىرىپتاردى قوزعادى. سونىمەن بىرگە، تەحنولوگيالاردى جاۋاپتى جانە ەتيكالىق تۇرعىدا دامىتۋ ءۇشىن حالىقارالىق ىنتىماقتاستىقتىڭ ماڭىزدىلىعىنا نازار اۋدارىلدى.
ءوز سوزىندە تۇركى اكادەمياسىنىڭ پرەزيدەنتى شاھين مۇستافايەۆ ادامگەرشىلىك قۇندىلىقتار مەن مورالدىق ۇستانىمدارعا سۇيەنبەي تەحنولوگيالىق ىلگەرىلەۋ جۇزەگە اسپايتىنىن اتاپ ءوتتى.
- جاساندى ينتەللەكت ادامزاتقا بۇرىن-سوڭدى بولماعان مۇمكىندىكتەر اشىپ قانا قويماي، جاڭا ەتيكالىق سىن-قاتەرلەردى دە تۋدىرادى. فيلوسوفيالىق جانە گۋمانيستىك ءداستۇرى تەرەڭ تۇركى الەمى ءادىل ءارى جاۋاپتى تسيفرلىق ءداۋىردى قالىپتاستىرۋعا ءوز ۇلەسىن قوسۋى قاجەت جانە ءبىلىم مەن ەتيكا ءاردايىم قاتار ءوربۋى ءتيىس، - دەدى ول.
كونفەرەنتسيادا باكۋ مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتى جانىنان قۇرىلعان، زاماناۋي زەرتتەۋلەر جۇرگىزۋگە جانە تەحنيكالىق قۇزىرەتتى گۋمانيستىك كوزقاراسپەن ۇشتاستىرا بىلەتىن جاڭا بۋىن ماماندارىن دايارلاۋعا باعىتتالعان جاساندى ينتەللەكت ەتيكاسىنا ارنالعان جاڭا كافەدرا تانىستىرىلدى.
