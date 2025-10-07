تۇركى الەمىنىڭ دامۋ باعدارىن ىسكە اسىرۋعا باسا ءمان بەرۋىمىز قاجەت - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى تۇراقتىلىق پەن ءوسىپ- وركەندەۋدىڭ ءتۇپ نەگىزى رەتىندە اتادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- ءبىز 2040-جىلعا دەيىنگى تۇركى الەمىنىڭ دامۋ باعدارىن تولىق ىسكە اسىرۋعا باسا ءمان بەرۋىمىز قاجەت. بۇگىنگى سامميت وسى جوسپاردى ناقتى شارالارمەن تولىقتىرۋعا ءتيىس. ۇيىمعا قاتىسۋشى ءار مەملەكەتتىڭ وزىنە ءتان ارتىقشىلىعى جانە جەتىستىگى بار. سوعان قاراماستان ۇيىم اياسىندا ساۋدا-ەكونوميكا سالاسىنداعى ءىرى جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن ناقتى تەتىكتەر ۇسىنىلعان. سونىڭ ءبىرى - تۇركى ينۆەستيتسيالىق قورى. وسى قارجى ۇيىمىنىڭ مۇمكىندىكتەرىن بارىنشا پايدالانۋىمىز كەرەك. بيىل تۇركىستاندا ەلدەرىمىزدىڭ ەكونوميكا جانە ساۋدا مينيسترلەرى باس قوسادى. سول كەزدە قور قارجىلاندىراتىن جوبالار ءتىزىمىن جاساعان ءجون بولار ەدى. ونەركاسىپ سالاسىنداعى ىقپالداستىق ەلدەرىمىزدىڭ ەكونوميكاسىن ءارتاراپتاندىرۋ ىسىندە ماڭىزدى ءرول اتقارادى. وسى ورايدا، تۇركى ساۋدا-ونەركاسىپ پالاتاسىنىڭ الەۋەتى زور دەپ ەسەپتەيمىز. كەلەسى جىلى وسى پالاتاعا قازاقستان ءتوراعا بولادى. بۇل باعىتتا ءبىز ناقتى جوبالارعا باسىمدىق بەرەتىن ونەركاسىپتىك كووپەراتسيا باعدارلاماسىن قابىلداۋدى ۇسىناتىن بولامىز، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنت كولىك-لوگيستيكا سالاسىنداعى ارىپتەستىكتى جاڭا دەڭگەيگە كوتەرۋدى باستى مىندەتتىڭ ءبىرى سانايدى.
- ەلدەرىمىز شىعىس پەن باتىستى، وڭتۇستىك پەن سولتۇستىكتى جالعايتىن توعىز جولدىڭ تورابى - ەۋرازيا تورىندە ورنالاسقان. قازىر قازاقستان اۋماعى ارقىلى 5 حالىقارالىق تەمىرجول ءدالىزى وتەدى. جاقىندا ءبىز «دوستىق - مويىنتى» تەمىرجولىنىڭ ەكىنشى جەلىسىن ىسكە قوستىق. بۇل قادام ترانسقازاقستان تەمىرجول ءدالىزىن قارقىندى دامىتۋعا ىقپال ەتەدى. جاڭا جول جۇك تاسىمالىنىڭ كولەمىن 5 ەسە ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. بۇدان باسقا تاعى دا ەكى ماڭىزدى تەمىرجول سالىنىپ جاتىر. وسى جوبالار ايماقتىق لوگيستيكانى ءارتاراپتاندىرۋ ىسىنە تىڭ سەرپىن بەرەتىنى انىق. ترانسكاسپي حالىقارالىق كولىك باعدارى ەۋرازياداعى جول تورابىنىڭ ستراتەگيالىق بولىگىنە اينالدى. سوڭعى 5 جىلدا ورتا ءدالىز ارقىلى تاسىمالداناتىن جۇك كولەمى 6 ەسە ءوستى. جاقىندا ۇيىمعا مۇشە مەملەكەتتەردىڭ كولىك مينيسترلەرى الماتىدا باس قوستى. تاراپتار كەزدەسۋدە وسى جول باعدارىنا قاتىستى ءبىرقاتار كەلىسىمگە قول جەتكىزدى. بۇل رەتتە ءبىز تۇركى مەملەكەتتەرىن ورتا ءدالىز بويىنداعى اۋە حابتارى، تەمىرجول بەكەتتەرى جانە تەڭىز پورتتارى ينفراقۇرىلىمىن جاڭعىرتۋعا بەلسەنە اتسالىسۋعا شاقىرامىز. قازىر كولىك-ترانزيت سالاسىن سيفرلاندىرۋعا قاتىستى جۇمىس قارقىندى ءجۇرىپ جاتىر. وسى ورايدا جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگياسىن پايدالانۋ ءتيىمدى بولاتىنى ءسوزسىز. سوندىقتان بەدەلدى ساراپشىلاردى تارتا وتىرىپ، ۇيىم اياسىندا ارنايى سيفرلىق مونيتورينگ ورتالىعىن قۇرۋ ماسەلەسىن تالقىلاۋدى ۇسىنامىز، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن پرەزيدەنت تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ 12-سامميتىندە ءسوز سويلەگەنىن جازعان ەدىك.