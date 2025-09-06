تەرگەۋشىدەن باس پروكۋرورعا دەيىن: قايرات قوجامجاروۆتىڭ ءومىربايانى تۋرالى نە بىلەمىز
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ەلىمىزدىڭ باس پروكۋراتۋراسى قايرات قوجامجاروۆقا قاتىستى سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ باستالعانىن حابارلادى. ول لاۋازىمدىق وكىلەتتىگىن اسىرا پايدالاندى جانە ءارتۇرلى كەزەڭدە قىلمىستىق جولمەن الىنعان اقشانى زاڭداستىردى دەگەن كۇدىككە ءىلىندى.
سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ۇلتتىق بيۋرونىڭ بۇرىنعى ءتوراعاسى جانە بۇرىنعى باس پروكۋرور نەسىمەن ەستە قالدى؟ بۇگىنگى ماتەريالدا وسى تۋرالى بايانداماقپىز.
قايرات قوجامجاروۆ 1965 -جىلدىڭ 24 -ناۋرىزىندا جامبىل وبلىسىندا دۇنيەگە كەلگەن. 1982 -جىلى الماتىداعى رەسپۋبليكالىق فيزيكا- ماتەماتيكا مەكتەپ-ينتەرناتىن بىتىرگەن. 1987 -جىلى ا. جدانوۆ اتىنداعى لەنينگراد مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىن «زاڭگەر» ماماندىعى بويىنشا اياقتاعان.
ول 1987-1996 -جىلدارى پروكۋراتۋرا ورگاندارىندا قىزمەت اتقارعان. 1992 -جىلى «قازاقستان پروكۋراتۋراسىنىڭ ۇزدىك تەرگەۋشىسى» اتاعىن العان.
1996-1999 -جىلدارى كەدەن ورگاندارىندا، سونىڭ ىشىندە قورعاس كەدەنىندە جۇمىس ىستەگەن. 1999-2001 -جىلدارى سالىق پوليتسياسىندا قىزمەت ەتتى. 2001-2012 -جىلدارى قارجى پوليتسياسى ورگاندارىندا ءتۇرلى لاۋازىمداردى اتقارعان.
ءار جىلدارى اقتوبە وبلىسىنداعى ەكونوميكالىق جانە سىبايلاس جەمقورلىق قىلمىستارىمەن كۇرەس دەپارتامەنتىن باسقاردى، ەكونوميكالىق جانە سىبايلاس جەمقورلىق قىلمىستارىمەن كۇرەس اگەنتتىگى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى بولدى، ال 2008-2012 -جىلدارى اتالعان ۆەدومستۆونىڭ ءتوراعاسى قىزمەتىن اتقاردى.
2012-2013 -جىلدارى ق. قوجامجاروۆ اقمولا وبلىسىنىڭ اكىمى، 2013-2014 -جىلدارى - ق ر پرەزيدەنتىنىڭ كومەكشىسى، قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ حاتشىسى بولدى.
ودان كەيىنگى جىلدارى مەملەكەتتىك ورگانداردا باسشىلىق قىزمەتتەر اتقاردى:
• مەملەكەتتىك قىزمەت ىستەرى جانە سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ءىس-قيمىل اگەنتتىگىنىڭ ءتوراعاسى (2014-2015، 2016-2017 ج ج.)؛
• سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ءىس-قيمىل ۇلتتىق بيۋروسىنىڭ ءتوراعاسى (2015-2016 ج ج. )؛
• قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ باس پروكۋرورى (2017-2019 ج ج.).
2019 -جىلى 19- ناۋرىزدا ق. قوجامجاروۆ ق ر پارلامەنتى سەناتىنىڭ دەپۋتاتى بولدى. بۇل وكىلەتتىلىك 2023 -جىلدىڭ قاڭتارىندا توقتاتىلدى.
سونىمەن بىرگە قايرات قوجامجاروۆ - قارجى پوليتسياسىنىڭ گەنەرال-مايورى، «داڭق» وردەنىنىڭ I جانە II دارەجەلەرىمەن، بىرنەشە مەدالمەن ماراپاتتالعان، «قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن ءبىلىم بەرۋ ءىسىنىڭ قىزمەتكەرى» توسبەلگىسىن العان. ۇيلەنگەن. ءۇش ۇلى مەن ءبىر قىزى بار.
بۇعان دەيىن باس پروكۋراتۋرا قايرات قوجامجاروۆتىڭ «قورعاس ىسىنە» قاتىسى بارىن راستاعان ەدى. ول كەزدە قارجى پوليتسياسى قىلمىستىق ءىس قوزعاپ، قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ ءبىرقاتار قىزمەتكەرىن، كەدەنشىلەر مەن كاسىپكەرلەردى جاۋاپقا تارتقان بولاتىن.
ەسكە سالا كەتسەك، الماتى وبلىسىنداعى كەدەن بەكەتتەرىندە ءىرى كولەمدەگى ۇرلىق دەرەكتەرى تۋرالى قارجى پوليتسياسى 2011 -جىلدىڭ سوڭىندا حابارلاعان ەدى. ول جەردە 100-دەن استام ادامنان تۇراتىن ۇيىمداسقان قىلمىستىق توپ ارەكەت ەتكەن.
قارجى پوليتسياسىنىڭ مالىمەتىنشە، بۇل قىلمىستىق توپتىڭ جۇمىسىنا قىلمىستىق قۇرىلىمداردىڭ وكىلدەرىمەن بىرگە قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ جەكەلەگەن لاۋازىمدى تۇلعالارى دا تارتىلعان. ولار توپتى قارجىلاي سىياقى ءۇشىن قولداپ وتىرعان.
اۆتور
ايجان سەرىكجان قىزى