تۇرعىن ءۇي كەزەگىنە تۇرۋ ءۇشىن تاۋلىك بويى قىزمەت كورسەتەتىن جۇيە ىسكە قوسىلدى
استانا. KAZINFORM - ول وrken.otbasy سايتىندا ورنالاسقان. مۇندا ءوتىنىم بەرۋ دەگەن تەتىكتى باسساڭىز ءاپ-ساتتە ءوتىنىش قاعازىن تولتىراتىن بەتكە وتەسىز. بۇل تۋرالى Jibek joly تەلەارناسىنىڭ جاڭالىقتار قىزمەتىندە ايتتى.
قوسىمشا بۇرىنعىدان دا جىلدام جۇمىس ىستەيدى. تەك قولىڭىزدا ە ت س ق بولسا جەتكىلىكتى.
ايتا كەتەيىك، ءۇي كەزەگىنە 18 جاستان اسقان كەز كەلگەن قازاقستاندىق تۇرا الادى. باستىسى، سوڭعى بەس جىلدا اتىڭىزدا ءۇي بولماۋى كەرەك. ەگەر ەلىمىزدىڭ استانا، الماتى، شىمكەنت سياقتى ءىرى قالالارىنان پاتەر العىڭىز كەلسە، وندا سول قالادا كەمى ءۇش جىل تىركەۋدە بولۋ شارت. ءبىراق بۇل تالاپتاردىڭ اتا-انا قامقورلىعىنسىز قالعان جەتىم بالالارعا قاتىسى جوق. ولارعا بولەك جەڭىلدىكتەر قاراستىرىلماق.
ايتا كەتەلىك ەلدىڭ تۇرعىن ءۇي نارىعىندا قىركۇيەكتە ساۋدا-ساتتىق قالاي قۇبىلعانى تۋرالى جازعان ەدىك.