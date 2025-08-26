تۇرعىن ءۇي-كوممۋنالدىق شارۋاشىلىعىن جاڭعىرتۋ باسپانا باعاسىنا اسەر ەتە مە
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق جوبا اياسىندا تۇرعىن ءۇي-كوممۋنالدىق شارۋاشىلىق سالاسىن جاڭعىرتۋعا 13 تريلليون تەڭگە بولىنەدى. وسى ورايدا تۇرعىن ءۇي باعاسى ءوسۋى مۇمكىن بە؟
بۇل ساۋالعا ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ۆيتسە-ءمينيسترى قۋاندىق قاجكەنوۆ ۇكىمەت ۇيىندە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا جاۋاپ بەردى.
ۆيتسە-ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، 2023-جىلدان باستاپ ەلدە ارحيتەكتۋرالىق، قالا قۇرىلىسى جانە قۇرىلىس كاتالوگى بار. وعان ەلدە جاسالىپ، وندىرىلەتىن بارلىق ماتەريال مەن قۇرال-جابدىق باعا قالىپتاستىرۋ ورتالىعى مەن مەملەكەتتىك عىلىمي-زەرتتەۋ جانە جوبالاۋ ينستيتۋتى ارقىلى ەنگىزىلەدى.
كاتالوگقا كەز كەلگەن ءوندىرۋشى ءوز ونىمدەرى تۋرالى دەرەكتى، ونىڭ باعاسى مەن قۇرامىن ەنگىزەدى. سودان سوڭ ماتەريالدار مەن قۇرال- جابدىق تۋرالى دەرەك جوبالاۋ-سمەتالىق قۇجاتقا ەنگىزىلەدى، سول بويىنشا جوبا ىسكە اسىرىلادى جانە قۇرىلىس-مونتاج جۇمىسى جۇرگىزىلەدى.
- وسىلايشا، باعا ساياساتى جۇيەلى تۇردە رەتتەلەدى جانە كۇرت وزگەرىس كۇتىلمەيدى، - دەپ سەندىرىپ وتىر ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى.
ەسكە سالا كەتسەك، 2025-جىلعى 25-شىلدەدە پرەزيدەنت كوپپاتەرلى تۇرعىن ۇيلەردى باسقارۋ جۇيەسىن جەتىلدىرۋگە باعىتتالعان قۇجاتقا قول قويدى.
ارتىنشا اتالعان زاڭ اياسىندا ەلىمىزدىڭ ەنەرگەتيكا جانە كوممۋنالدىق سەكتوردى جاڭعىرتۋدىڭ اۋقىمدى جوسپارىنا شولۋ جاساعان ەدىك.
ايتا كەتسەك، تۇرعىن ءۇي-كوممۋنالدىق شارۋاشىلىعى سالاسىن جەتىلدىرۋگە ارنالعان ۇلتتىق جوبادا وتاندىق تاۋار وندىرۋشىلەرگە باسىمدىق بەرىلەدى.