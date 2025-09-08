تۇرعىلىقتى جەرىن اۋىستىرعان ازاماتتارعا زەينەتاقى تولەۋ جۇيەسى وزگەرەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا قوس ازاماتتىعى بار جانە تۇرعىلىقتى جەرىن اۋىستىرعان ازاماتتارعا زەينەتاقى تولەۋدىڭ جاڭا جۇيەسى تۋرالى ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترى سۆەتلانا جاقىپوۆا ءتۇسىندىرىپ بەردى.
- تۇرعىلىقتى جەرىن اۋىستىرعان ازاماتتارعا زەينەتاقى تولەۋدى ۋاقىتشا توقتاتۋ ماسەلەسىن قوعاممەن تالقىلايمىز. نورماتيۆتىك-قۇقىقتىق اكتىلەردى ازىرلەۋ تالاپتارىنا سايكەس، قۇجات «اشىق ن ق ا» - عا ورنالاستىرىلدى، قوعاممەن تالقىلاپ بارىپ شەشىم قابىلداۋ ءۇشىن. بۇگىندە كەيبىر زەينەتكەرلەردىڭ قازاقستان اۋماعىندا تۇرماي، ەكىنشى ازاماتتىعى بولا تۇرا ەلدەن تىسقارى كەتكەن فاكتىلەرىن انىقتادىق. سوندىقتان قازىر قاتاڭداتۋ تەك زەينەتكەرلەرگە عانا ەمەس، جالپى تۇرعىلىقتى جەرى بويىنشا تىركەۋ تالاپتارىنا قاتىستى جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەدى سۆەتلانا جاقىپوۆا ب ا ق وكىلدەرىنىڭ ساۋالىنا جاۋاپ بەرە تۇرىپ.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، ەگەر زەينەتكەردىڭ قوس ازاماتتىعى بولماسا جانە باسقا ەلدەن زەينەتاقى المايتىنى انىقتالسا، وندا زەينەتاقى تولەمى قايتا قالپىنا كەلتىرىلەدى.
- قابىلداپ جاتقان نورما قازاقستاندىقتاردىڭ قۇقىعىن شەكتەمەيدى. بايقاعان بولساڭىزدار، قابىلدانىپ جاتقان شارالار الەۋمەتتىك ادىلەتتىلىك قاعيداتىن قالپىنا كەلتىرۋگە، ادال سالىق تولەۋشىلەردىڭ مۇددەسىن قورعاۋعا باعىتتالعان. ويتكەنى، ازاماتتار تولەگەن جەكە تابىس سالىعىنىڭ قالاي، قايدا جۇمسالىپ جاتقانى ماڭىزدى، - دەيدى ول.
بۇعان دەيىن ەلىمىزدە سوتتالعان زەينەتكەرلەرگە تۇرمەدەگى ۋاقىتىندا زەينەتاقى تولەنبەۋى مۇمكىندىگى تۋرالى حابارلاعان ەدىك.
ايتا كەتەيىك، 2026 -جىلى زەينەتاقى 10 پايىز وسەدى.