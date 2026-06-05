تۇرعىن ءۇيدىڭ تەح پاسپورتى مەن كاداسترلىق قۇجاتتارى ونلاين راسىمدەلەدى
استانا. قازاقپارات - 1-ماۋسىمنان باستاپ جىلجىمايتىن مۇلىككە ارنالعان تەحنيكالىق پاسپورتتار مەن كاداسترلىق پاسپورتتاردىڭ تەلنۇسقالارى تەك ونلاين فورماتتا راسىمدەلەدى. بۇل تۋرالى ق ر جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى حابارلادى.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، eGov.kz پورتالىندا «جىلجىمايتىن مۇلىك وبەكتىلەرىنە تەحنيكالىق پاسپورت بەرۋ» جانە «كاداسترلىق پاسپورتتىڭ تەلنۇسقاسىن بەرۋ» مەملەكەتتىك قىزمەتتەرى جاڭارتىلعان.
ەندى پايدالانۋشىلار ءوتىنىم بەرۋ كەزىندە تولەم جاساپ، دايىن قۇجاتتى ەلەكتروندى فورماتتا الا الادى.
بۇعان دەيىن ازاماتتار تولەم جاساۋ جانە ناتيجەنى الۋ ءۇشىن ح ق ك و- عا بارۋعا ءماجبۇر بولعان.
ەندى بارلىق پروتسەسس تولىقتاي ونلاين فورماتقا كوشىرىلدى. دايىن تەحنيكالىق پاسپورت نەمەسە كاداسترلىق پاسپورتتىڭ تەلنۇسقاسى eGov.kz پورتالىنداعى جەكە كابينەتتەگى «قىزمەتتەردى الۋ تاريحى» بولىمىنە اۆتوماتتى تۇردە جۇكتەلەدى.
قىزمەت كورسەتۋ مەرزىمى جىلجىمايتىن مۇلىك نىسانىنىڭ تۇرىنە بايلانىستى بولادى.
قىزمەتتى پايدالانۋ ءۇشىن ازاماتتار eGov.kz پورتالىندا اۆتوريزاتسيادان ءوتىپ، ءتيىستى ءبولىم ارقىلى قاجەتتى قىزمەتتى تاڭداپ، ءوتىنىم ءتۇرىن، جىلجىمايتىن مۇلىك ساناتىن كورسەتىپ، تولەم جاساپ، سۇرانىمعا قول قويۋى قاجەت.
مينيسترلىك دەرەگىنشە، سيفرلىق قىزمەتتەرگە سۇرانىس جىل سايىن ارتىپ كەلەدى. ماسەلەن، 2021 -جىلى تەحنيكالىق پاسپورت پەن كاداسترلىق پاسپورتتىڭ تەلنۇسقاسىن الۋعا eGov.kz ارقىلى 100 مىڭ ءوتىنىم بەرىلسە، بۇل بارلىق ءوتىنىمنىڭ %22,8- ىن قۇراعان. ال 2025 -جىلى ونلاين وتىنىمدەردىڭ ۇلەسى %41- عا جەتكەن.
- 2026 -جىلعى 1 -ماۋسىمنان باستاپ اتالعان قىزمەتتەر بويىنشا وتىنىمدەردى ح ق ك و وپەراتورلارى ارقىلى قابىلداۋ توقتاتىلادى. قىزمەتتەر تەك eGov.kz پورتالى جانە eGov mobile موبيلدى قوسىمشاسى ارقىلى كورسەتىلەدى. ەندى ازاماتتارعا تولەم جاساۋ نەمەسە دايىن تەحنيكالىق پاسپورتتى الۋ ءۇشىن ح ق ك و- عا بارۋدىڭ قاجەتى جوق، - دەپ اتاپ ءوتتى ق ر جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءبىرىنشى ۆيتسە-ءمينيسترى روستيسلاۆ كونياشكين.
سونىمەن قاتار «جىلجىمايتىن مۇلىك وبەكتىلەرىنە تەحنيكالىق پاسپورت بەرۋ» قىزمەتى eGov mobile موبيلدى قوسىمشاسىندا دا قولجەتىمدى بولادى.
مينيسترلىك مەملەكەتتىك قىزمەتتەردى كەزەڭ-كەزەڭىمەن ونلاين فورماتقا كوشىرۋ ح ق ك و- لارعا تۇسەتىن جۇكتەمەنى ازايتىپ، قىزمەت الۋ پروتسەسىن ازاماتتار ءۇشىن ىڭعايلى ءارى جىلدام ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەتىنىن مالىمدەدى.
ۆەدومستۆو وكىلدەرى ەگەر ازاماتتىڭ ونلاين قىزمەت الۋعا مۇمكىندىگى بولماسا، ول ح ق ك و- داعى وزىنە-ءوزى قىزمەت كورسەتۋ ايماقتارىن پايدالانا الاتىنىن اتاپ ءوتتى.
قازىرگى تاڭدا ە س ق بەرۋ، تۇرعىلىقتى جەرى بويىنشا تىركەۋ، جۇرگىزۋشى كۋالىگىن اۋىستىرۋ، اۆتوكولىكتەردى باستاپقى تىركەۋ، ەڭبەكشى كوشىپ كەلۋشىلەرگە رۇقسات بەرۋ جانە جەر ۋچاسكەلەرىنە قۇجات راسىمدەۋ سياقتى ءبىرقاتار قىزمەتتەر ونلاين فورماتتا قولجەتىمدى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاندىقتار كوممۋنالدىق قىزمەتتى ونلاين باقىلاي الادى.