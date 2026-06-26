تۇرعىن ءۇي ساتىپ الۋشىلار سانى ازايعان
استانا. قازاقپارات - بيىل ەلدە باسپانالى بولعانداردىڭ سانى بىلتىرعى جىلدىڭ جارتى جىلدىعىمەن سالىستىرعاندا 20 پايىزعا ازايعان. ساراپشىلار بۇعان باستى سەبەپ قوسىلعان قۇن سالىعى مەن باعانىڭ قۇبىلۋى دەيدى.
وسى سەكىلدى قۇرىلىس ماتەريالدارى، لوگيستيكانىڭ دا اسەرى بار. دەگەنمەن تۇرعىن ۇيگە دەگەن سۇرانىستىڭ ازايعانىنا قاراماستان ۇيلەر ءوز باعاسىن جوعالتپاعان ەكەن. ال ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ دەرەگىنشە مامىر ايىندا قازاقستاندا 35 مىڭنان استام باسپانا ساۋدالانىپتى. بۇل ءساۋىر ايىمەن سالىستىرعاندا 13 پايىزعا از. تۇرعىن ءۇي ساۋداسى كوپ بولعان قالالاردىڭ كوشىن استانا، الماتى جانە قاراعاندى باستاپ تۇر. ال ەڭ تومەن كورسەتكىش ۇلىتاۋ وبلىسىندا ەكەن.