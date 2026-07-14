تۇرعىن ءۇي كەشەنىنىڭ اۋلاسىنا كولىك قويۋعا بولا ما – ءى ءى م جاۋابى
استانا. KAZINFORM - جاڭا تۇرعىن ءۇي كەشەندەرىندە ستيلوباتقا (جەر استى پاركينگىنىڭ ۇستىندەگى اۋلا) كولىك قويۋعا بولا ما دەگەن سۇراق جيى تۋىندايدى. مۇنداي جەردە كولىك قالدىرۋعا قاي كەزدە رۇقسات ەتىلەدى، ال قانداي جاعدايدا بۇل تالاپ بۇزۋ بولىپ سانالادى؟
وسىنى انىقتاۋ ءۇشىن Kazinform اگەنتتىگى ق ر ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنە رەسمي ساۋال جولدادى.
مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنشە، جول ءجۇرىسى قاعيدالارىندا «ستيلوبات» ۇعىمى جوق. سوندىقتان مۇنداي اۋماقتارعا جالپى تالاپتار قولدانىلادى. بۇل رەتتە نەگىزگى ولشەم - ستيلوباتتىڭ باستاپقى جوبادا كولىك قوزعالىسى مەن تۇراققا ارنالعان ورىن رەتىندە كوزدەلۋى.
- ەگەر ستيلوبات جوبالاۋ قۇجاتتارىندا كولىك قوزعالىسى مەن اۆتوتۇراققا ارنالعان اۋماق رەتىندە بەلگىلەنىپ، قاۋىپسىزدىك تالاپتارىنا ساي بولسا، وندا كولىك قويۋعا رۇقسات ەتىلەدى، - دەلىنگەن مينيسترلىك جاۋابىندا.
مينيسترلىكتىڭ تۇسىندىرۋىنشە، ستيلوباتتا بوس ورىننىڭ بولۋى ونى اۆتوتۇراق رەتىندە پايدالانۋعا بولادى دەگەندى بىلدىرمەيدى. مۇنداي مۇمكىندىك تۇرعىن ءۇي كەشەنىن جوبالاۋ كەزەڭىندە-اق قاراستىرىلۋى ءتيىس.
ستيلوباتقا قاشان كولىك قويۋعا بولادى؟
مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنشە، مىناداي تالاپتار ساقتالسا، اۆتوكولىك قويۋعا رۇقسات ەتىلەدى:
• تۇرعىن ءۇيدىڭ جوباسىندا كولىك جۇرەتىن جولدار مەن اۆتوتۇراق ورىندارى كوزدەلسە؛
• كونسترۋكتسياسى اۆتوكولىك تۇسىرەتىن سالماققا ەسەپتەلسە؛
• نىسان كولىك قوزعالىسى ەسكەرىلىپ پايدالانۋعا بەرىلسە جانە قاجەتتى جول بەلگىلەرى مەن جول تاڭبالارىمەن جابدىقتالسا.
ستيلوباتتى اۆتوتۇراق رەتىندە پايدالانۋعا بولا ما، جوق پا دەگەن ماسەلە تۇرعىنداردىڭ نەمەسە باسقارۋشى كومپانيانىڭ قالاۋىنا ەمەس، نىساننىڭ قالاي جوبالانعانىنا جانە قالاي پايدالانۋعا بەرىلگەنىنە بايلانىستى.
قانداي جاعدايدا كولىك قويۋعا بولمايدى؟
ەگەر ستيلوبات تەك پاركينگتىڭ توبەسى بولىپ، كەيىن اۋلا رەتىندە اباتتاندىرىلسا، وندا مۇنداي جەرگە كولىك قويۋعا بولمايدى.
ءى ءى م مالىمەتىنشە، مىناداي جاعدايلاردا كولىك قويۋعا رۇقسات ەتىلمەيدى:
• ستيلوباتتا بالالار نەمەسە سپورت الاڭدارى ورنالاسىپ، جوبا بويىنشا كولىك قوزعالىسى كوزدەلمەسە؛
• جاياۋ جۇرگىنشىلەر ايماعى مەن كولىك جۇرەتىن بولىكتىڭ اراسى قاۋىپسىز بولىنبەسە.
سونىمەن قاتار مينيسترلىك مۇلىك يەلەرى بىرلەستىگى نەمەسە باسقارۋشى كومپانيا بەكىتىلگەن جوبادا كوزدەلمەسە، ءوز بەتىنشە جاڭا اۆتوتۇراق ورىندارىن ۇيىمداستىرا المايتىنىن، جول تاڭباسىن تۇسىرە المايتىنىن جانە اۋماقتىڭ ماقساتىن وزگەرتۋگە قۇقىعى جوق ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ەرەجە بۇزعاندارعا قانداي جاۋاپكەرشىلىك قاراستىرىلعان؟
ءى ءى م اۋلالاردا باسىمدىق جاياۋ جۇرگىنشىلەرگە، اسىرەسە بالالارعا بەرىلەتىنىن ەسكە سالدى. سونداي-اق كولىكتەر ادامداردىڭ ءجۇرىپ-تۇرۋىنا كەدەرگى كەلتىرمەۋى جانە جەدەل جاردەم مەن ءورت ءسوندىرۋ تەحنيكالارىنىڭ جۇرۋىنە بوگەت جاساماۋى ءتيىس.
بەلگىلەنبەگەن جەرگە كولىك قويعانى ءۇشىن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىنىڭ 597-بابىنا سايكەس جاۋاپكەرشىلىك كوزدەلگەن. بۇل باپ كولىك قۇرالدارىن توقتاتۋ نەمەسە قويۋ قاعيدالارىن بۇزعاندارعا قولدانىلادى.
ەسكە سالايىق، الماتىدا جىل باسىنان بەرى كولىك قويۋ ەرەجەسىن بۇزۋدىڭ 15 مىڭ دەرەگى انىقتالعان.