ترامپتىڭ يرانعا قاتىستى ساياساتى رەسپۋبليكاشىلدار اراسىندا سىنعا ۇشىراي باستادى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش- تاعى رەسپۋبليكاشىلدار پارتياسىندا دونالد ترامپتىڭ يرانعا قاتىستى ساياساتىنا نارازىلىق كۇشەيىپ كەلەدى. بۇل تۋرالى Politico باسىلىمىنىڭ اق ۇيدەگى بيۋروسىنىڭ جەتەكشىسى داشا بەرنستىڭ BILD- كە جاريالانعان ماقالاسىندا جازىلعان.
ونىڭ ايتۋىنشا، ترامپتىڭ سەرىكتەستەرى باستاپقىدا پرەزيدەنتكە ۋاقىت بەرۋگە دايىن بولعان، الايدا ولار قاقتىعىستىڭ قىسقا مەرزىمدە اياقتالۋىن كۇتكەن.
سوڭعى ۋاقىتتا بۇل الاڭداۋشىلىق اشىق سيپات الا باستادى. وسى اپتادا ا ق ش وكىلدەر پالاتاسى يرانعا قارسى اسكەري ءىس-قيمىلداردى شەكتەۋگە باعىتتالعان اسكەري وكىلەتتىكتەر جونىندەگى قاراردى قابىلدادى.
- قۇجاتتىڭ پراكتيكالىق سالدارى ايتارلىقتاي بولماسا دا، ونىڭ ساياسي ماڭىزى زور. ءتورت رەسپۋبليكاشىل كونگرەسسمەن دەموكراتتارمەن بىرگە داۋىس بەردى. ادەتتە ترامپتى ءبىراۋىزدان قولدايتىن پارتيا ءۇشىن بۇل سيرەك كەزدەسەتىن اشىق كەلىسپەۋشىلىك، - دەپ جازادى داشا بەرنس.
Politico مالىمەتىنشە، رەسپۋبليكاشىلداردى، اسىرەسە كونگرەسكە وتەتىن الداعى سايلاۋ الدىنداعى ساياسي تاۋەكەلدەر الاڭداتىپ وتىر. اتاپ ايتقاندا، مۇناي مەن جانارماي باعاسىنىڭ ءوسۋى قاراپايىم امەريكالىقتاردىڭ تۇرمىسىنا اسەر ەتىپ، پارتيانىڭ رەيتينگىن تومەندەتۋى مۇمكىن.
- رەسپۋبليكاشىل ساياساتكەرلەردى تاياۋ شىعىستاعى قاقتىعىستىڭ ۇزاققا سوزىلۋى مەن ونىڭ ەكونوميكالىق سالدارى كوبىرەك الاڭداتادى. باعانىڭ ءوسۋى سايلاۋشىلاردىڭ كوڭىل-كۇيىنە تىكەلەي اسەر ەتۋى ىقتيمال، - دەلىنگەن ماقالادا.
بەرنستىڭ پىكىرىنشە، دونالد ترامپ ءالى دە تەگەرانمەن كەلىسىمگە كەلۋدى كوزدەيدى جانە اۋقىمدى سوعىسقا مۇددەلى ەمەس.
الايدا تاياۋ شىعىستاعى شابۋىلدار جالعاسقان سايىن اق ۇيگە تۇسەتىن قىسىم دا كۇشەيىپ كەلەدى.
- قازىر نەگىزگى ماسەلە ترامپتىڭ كەلىسىمگە قول جەتكىزگىسى كەلە مە دەگەن سۇراق ەمەس. نەگىزگى سۇراق - ەگەر ول كەلىسىمگە قول جەتكىزە الماسا، قانداي قادامعا بارادى، - دەپ تۇيىندەيدى داشا بەرنس.
ايتا كەتەيىك، يران ترامپتىڭ قوقان-لوقىسىنا قاراماستان ا ق ش- پەن كەلىسسوزدى جالعاستىراتىنىن مالىمدەدى.