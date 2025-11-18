تۇراقتى تىركەۋگە تۇرۋ ەرەجەلەرى وزگەرەدى: نەنى ءبىلۋ قاجەت
استانا. قازاقپارات - قازاقستاندا ازاماتتاردى تۇرعىلىقتى جەرى بويىنشا تىركەۋ جۇيەسى جاڭارىپ جاتىر. 2025-جىلدىڭ 24-قاراشاسىنان باستاپ بۇل ءراسىم زاماناۋي تالاپتارعا بەيىمدەلىپ، تولىقتاي ونلاين فورماتقا كوشەدى.
ەندى ازاماتتار بۇرىنعىداي ح ق ك و- عا بارىپ، كەزەك كۇتىپ، قۇجات تاپسىرمايدى. بارلىق پروتسەسس ەلەكتروندى ۇكىمەت جۇيەسى ارقىلى بىرنەشە مينۋت ىشىندە راسىمدەلەدى.
تۇراقتى تىركەۋ قىزمەتى ەندى ونلاين تۇردە ۇسىنىلادى
جاڭا تالاپتار بويىنشا تۇرعىلىقتى جەرگە تىركەلۋ ەندى تەك eGov.kz ەلەكتروندى ۇكىمەت پورتالىندا نەمەسە eGov Mobile موبيلدى قوسىمشاسىندا جۇزەگە اسىرىلادى. قىزمەتتى الۋ ءۇشىن ازاماتتىڭ ە ت س ق- سى مەن پورتالعا تىركەلگەن تەلەفون ءنومىرى بولۋى جەتكىلىكتى. جۇيە بارلىق دەرەكتەردى اۆتوماتتى تۇردە تەكسەرىپ، ازاماتتىڭ ءوتىنىشىن وڭدەۋدى جەدەلدەتەدى. ونلاين فورماتقا كوشۋ تۇرعىندار ءۇشىن ارتىق قۇجات جيناۋ، قۇجاتتى قولمەن تولتىرۋ نەمەسە قاعاز نۇسقاسىندا وتكىزۋ سياقتى تالاپتاردى جويىپ، مەملەكەتتىك قىزمەت كورسەتۋدىڭ ساپاسىن ءبىرشاما جاقسارتادى. سيفرلىق سەرۆيستى وزدىگىنەن پايدالانا المايتىندار ءۇشىن ح ق ك و- لاردا وزىنە-ءوزى قىزمەت كورسەتۋ ايماقتارى قاراستىرىلعان، ءبىراق نەگىزگى ءراسىم ءدال سول جەردە دە ونلاين تۇردە جۇرەدى.
قىزمەت كىمدەرگە قولجەتىمدى؟
جاڭارتىلعان ەرەجەگە سايكەس، تىركەۋدەن ءوتۋ مۇمكىندىگى بارلىق قازاقستان ازاماتتارىنا قولجەتىمدى. سونىمەن قاتار، تۇرعىن ءۇي يەلەرى ءوز مەكەنجايىنا ادامداردى تىركەي الادى. 14-16 جاستاعى جاس وسپىرىمدەردى اتا-انالارى نەمەسە زاڭدى وكىلدەرى تىركەيدى، ال سوت شەشىمىمەن ارەكەت قابىلەتى شەكتەۋلى نەمەسە ارەكەتكە قابىلەتسىز دەپ تانىلعان 18 جاستان اسقان ازاماتتاردى ولاردىڭ رەسمي قورعانشىلارى تىركەي الادى. ال 14 جاسقا دەيىنگى بالالاردىڭ جەكە تىركەلۋى تالاپ ەتىلمەيدى، ولار اتا-اناسىنىڭ تۇرعىلىقتى مەكەنجايىمەن بىرگە اۆتوماتتى تۇردە ەسەپكە قويىلادى. بۇل نورما بالا قۇقىقتارىن قورعاۋ جانە تىركەۋ ءراسىمىن جەڭىلدەتۋ ءۇشىن ەنگىزىلگەن.
قورعانشىلىقتاعى ازاماتتار مەن جاس وسپىرىمدەردى تىركەۋ ءتارتىبى
جاڭا جۇيە كامەلەتكە تولماعاندار مەن ارەكەتكە قابىلەتسىز ازاماتتاردى تىركەۋ پروتسەسىن دە رەتتەيدى. 14 پەن 16 جاس ارالىعىنداعى بالالاردىڭ تىركەلۋى اتا-اناسىنىڭ نەمەسە زاڭدى وكىلىنىڭ جاۋاپكەرشىلىگىنە جۇكتەلەدى. ال ارەكەتكە قابىلەتسىز دەپ تانىلعان ازاماتتاردى تىركەۋ ولاردىڭ قورعانشىلىعىنا بەكىتىلگەن تۇلعالار ارقىلى عانا جۇرگىزىلەدى. بۇل پروتسەستىڭ تولىق ونلاين تۇردە جۇزەگە اسۋى بۇرىنعىداي قوسىمشا انىقتامالار نەمەسە كەلىسىمدەر جيناۋدى قاجەت ەتپەيدى. جۇيە قاجەتتى زاڭدى دەرەكتەردى اۆتوماتتى تۇردە تەكسەرەدى جانە تىركەۋدى سول ساتتە بەكىتىپ وتىرادى.
مەملەكەتتىك جالدامالى تۇرعىن ۇيلەر بويىنشا جاڭاشىلدىقتار
مەملەكەتتىك جالدامالى ۇيدە تۇراتىن ازاماتتارعا قاتىستى دا وزگەرىستەر ەنگىزىلدى. بۇدان بىلاي جالداۋ شارتىنا ەنگىزىلگەن ادامدار عانا وسى مەكەنجايعا تىركەلە الادى. ەگەر ءوتىنىش بەرۋشى جالداۋ شارتىنداعى تىزىمدە كورسەتىلمەگەن بولسا، جۇيە مۇنداي ءوتىنىشتى بىردەن قابىلدامايدى جانە اۆتوماتتى تۇردە كەرى قايتارادى. بۇل تالاپ مەملەكەتتىك تۇرعىن ءۇي قورىن زاڭسىز پايدالانۋدى بولدىرماۋعا باعىتتالعان. وسىنداي جاعدايعا بايلانىستى سۇراقتار تۋىنداعان جاعدايدا ازاماتتار جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندارعا جۇگىنىپ، اقپارات الا الادى.
مەنشىك يەسىنىڭ SMS ارقىلى كەلىسىم بەرۋى مىندەتتى
ەگەر ازامات وزىنە تيەسىلى ەمەس پاتەرگە نەمەسە ۇيگە تىركەلگىسى كەلسە، جۇيە مىندەتتى تۇردە تۇرعىن ءۇي يەسىنە 1414 نومىرىنەن حابارلاما جىبەرەدى. مەنشىك يەسى ءوتىنىش جونىندە اقپارات الىپ، ءبىر ساعات ىشىندە SMS ارقىلى ءوز كەلىسىمىن راستاۋى كەرەك. كەلىسىم بەرىلمەسە، تىركەۋ اۆتوماتتى تۇردە كۇشىن جويادى. بۇل - جالعان تىركەۋ، بوتەن ادامنىڭ رۇقساتىنسىز مەكەنجايعا تىركەلۋ جانە الاياقتىقتىڭ الدىن الۋعا ارنالعان قاۋىپسىزدىك شاراسى.
eGov.kz پورتالىندا تىركەلۋدىڭ جالپى ءتارتىبى
ەلەكتروندى ۇكىمەت پورتالىندا قىزمەت الۋ ءتارتىبى قاراپايىم. ازامات جەكە كابينەتىنە كىرگەننەن كەيىن «ازاماتتىق، ميگراتسيا جانە يمميگراتسيا» بولىمىندە ورنالاسقان قىزمەتتى تاڭدايدى. ءوتىنىشتى تولتىرىپ، ەتسق نەمەسە SMS- كود ارقىلى راستايدى. ءوتىنىشتىڭ ناتيجەسىن دە پورتالداعى جەكە كابينەتىنەن كورە الادى. پورتال دەرەكتەردى اۆتوماتتى تۇردە سالىستىرىپ، تىركەۋدى بەكىتەدى نەمەسە قاتە بولعان جاعدايدا حابارلاما جىبەرەدى. بۇل رەتتە ازاماتقا ەشقايدا بارۋدىڭ قاجەتى جوق.
eGov Mobile قوسىمشاسى ارقىلى تىركەلۋ مۇمكىندىگى
سمارتفون قولدانۋشىلارى ءۇشىن تىركەلۋ ودان دا جەڭىلدەي ءتۇستى. قوسىمشاداعى «جىلجىمايتىن مۇلىك جانە تۇرعىن ءۇي-كوممۋنالدىق شارۋاشىلىق» بولىمىندە تۇرعىلىقتى جەرگە تىركەلۋ قىزمەتى قولجەتىمدى. پايدالانۋشى قاجەتتى دەرەكتەرىن ەنگىزىپ، تىركەلۋ سەبەبىن كورسەتەدى، ال جۇيە اقپاراتتى اۆتوماتتى تۇردە تەكسەرىپ، ناتيجەنى قوسىمشاداعى جەكە كابينەت تاريحىنا جىبەرەدى. مۇندا دا وتىنىشكە قول قويۋ ەتسق نەمەسە ءبىر رەتتىك SMS- كود ارقىلى جۇزەگە اسادى.
قانداي جاعدايلاردا وفلاين تىركەۋ ساقتالادى؟
ونلاين فورماتقا كوشكەنىنە قاراماستان، ەرەكشە ساناتتاعى جاعدايلار ءۇشىن وفلاين قىزمەت كورسەتۋ ءتارتىبى قالدىرىلعان. ەگەر تۇرعىن ءۇيدىڭ مەنشىك يەسى كامەلەتكە تولماعان بالا نەمەسە سوت شەشىمىمەن ارەكەتكە قابىلەتسىز دەپ تانىلعان ازامات بولسا، مۇنداي مەكەنجايعا تىركەۋ تەك ح ق ك و ارقىلى جۇزەگە اسىرىلادى. بۇل ازاماتتاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ جانە زاڭدى جاۋاپكەرشىلىكتى ناقتىلاۋ ءۇشىن قاجەت.
ونلاين تىركەۋدىڭ تيىمدىلىگى
2025-جىلدىڭ باسىنان بەرى ەلىمىزدە ونلاين تىركەۋ قىزمەتىن پايدالانۋشىلار سانى ايتارلىقتاي ارتتى. جىل باسىنان بەرى بۇل قىزمەتتى شامامەن 750 مىڭ ازامات راسىمدەگەن، بۇل كورسەتىلەتىن قىزمەتتەردىڭ جالپى كولەمىنىڭ 70 پايىزدان استامىن قۇرايدى. بۇل دەرەكتەر جاڭا جۇيەنىڭ حالىققا قولايلى، تۇسىنىكتى ءارى جىلدام ەكەنىن كورسەتەدى. ونلاين قىزمەتكە كوشۋدىڭ ارقاسىندا مەملەكەتتىك مەكەمەلەردەگى جۇكتەمە ازايىپ، ازاماتتار ۋاقىتىن ۇنەمدەۋگە مۇمكىندىك الدى.