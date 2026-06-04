ترامپقا يرانمەن سوعىسۋعا تىيىم سالىندى
استانا. قازاقپارات - ا ق ش- تىڭ وكىلدەرى پالاتاسى پرەزيدەنت دونالد ترامپقا كونگرەستىڭ كەلىسىمىنسىز يرانمەن سوعىستى جالعاستىرۋعا تىيىم سالاتىن قارار قابىلدادى. مۇنداي قۇجات العاش رەت ماقۇلدانعان.
ونى 215 كونگرەسمەن جاقتاپ، 208- ءى قارسى داۋىس بەردى. باستامانى دەموكراتتارمەن بىرگە 4 رەسپۋبليكالىق قولداعان. وسىنىڭ ارقاسىندا قارار قابىلدانىپ كەتتى. جالپى ساراپشىلار يرانداعى سوعىس ترامپتىڭ پارتيالاستارىنىڭ اراسىندا دا قارسىلىققا تاپ بولىپ جاتقانىن ايتادى. قارۋلى قاقتىعىسقا تىيىم سالۋ تۋرالى قۇجات العاش ناۋرىزدا ۇسىنىلىپ، سودان بەرى 3 رەت وتپەي قالعان بولاتىن.
24.kz