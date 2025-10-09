ترانسشەكارالىق وزەندەر مەن كاسپي تەڭىزىنىڭ جاعدايىنا باسا نازار اۋدارۋ كەرەك - توقايەۆ
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ ەكىنشى «ورتالىق ازيا-رەسەي» سامميتىندە سويلەگەن سوزىندە كاسپيدىڭ سۋ رەسۋرستارىن ساقتاۋ بويىنشا مەملەكەتارالىق باعدارلامانى ىسكە اسىرۋدىڭ ماڭىزىنا توقتالدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن ەنگىزۋ ارقىلى سيفرلىق ترانسفورماتسيا جۇرگىزۋ وزەكتى مىندەتكە اينالعانىنا توقتالدى. سونداي-اق قازاقستان بۇل سالادا كەشەندى جۇمىس جۇرگىزىپ جاتقانىنا ءمان بەردى.
- جاقىندا عانا استانادا حالىقارالىق جاساندى ينتەللەكت ورتالىعى اشىلدى. ول الەمدىك كومپانيالارمەن، سونىڭ ىشىندە رەسەيلىك كاسىپورىندارمەن سەرىكتەستىك ورناتا وتىرىپ، وتاندىق ازىرلەمەلەردىڭ ءبىرتۇتاس ەكوجۇيەسىن قۇرۋدى كوزدەيدى. سونىمەن قاتار ۇلتتىق سۋپەركومپيۋتەر ىسكە قوسىلدى. ەكىنشى سۋپەركومپيۋتەردىڭ جۇمىسىن جولعا قويۋ مىندەتى جۇكتەلدى. 400 مىڭنان استام ستۋدەنتتى قامتيتىن ارناۋلى مەملەكەتتىك باعدارلاما جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى زەرتتەۋ ۋنيۆەرسيتەتىن اشۋ جۇمىستارى باستالىپ كەتتى. ءبىز تاجىريبە الماسۋعا، ءوزارا تاعىلىمدامالار وتكىزۋگە، زەرتتەۋ جوبالارىنا جانە باسقا دا بىرلەسكەن باستامالارعا قاتىسۋعا دايىنبىز. عىلىمي جانە وندىرىستىك يننوۆاتسيا بويىنشا الەمدىك كوشباسشىلاردىڭ ءبىرى سانالاتىن رەسەيمەن ۇزاق مەرزىمدى ءارى ناتيجەلى ىنتىماقتاستىق ورناتۋعا ەرەكشە قىزىعۋشىلىق تانىتامىز. سونداي-اق مۇنى ەكىجاقتى ىقپالداستىقتىڭ باسىم باعىتى رەتىندە قاراستىرامىز، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، ايماق ەلدەرى بۇرىن-سوڭدى بولماعان ەكولوگيالىق سىن-قاتەرلەرمەن بەتپە-بەت كەلىپ وتىر. ونى ەڭسەرۋ ءۇشىن ۇكىمەتتەر مەن سالالىق ۆەدومستۆولار باسشىلارى دەڭگەيىندە جۇيەلى شارالار قابىلداۋ قاجەت.
- وسىعان وراي ەكولوگيا ماسەلەلەرى جونىندەگى رەسەي جانە ورتالىق ازيا ەلدەرىنىڭ مينيسترلەر كەڭەسىن بەكىتۋدى ۇسىنامىز. ترانسشەكارالىق وزەندەر مەن كاسپيي تەڭىزىنىڭ جاعدايىنا باسا نازار اۋدارۋ كەرەك. بۇل كۇردەلى ماسەلەنى شەشۋگە كاسپيدىڭ سۋ رەسۋرستارىن ساقتاۋ بويىنشا مەملەكەتارالىق باعدارلاماسىن ىسكە اسىرۋ ىقپال ەتەدى. سۋ قاۋىپسىزدىگىنىڭ قازىرگى جاعدايى دا الاڭداتپاي تۇرمايدى. سۋ رەسۋرستارى مەن اۋىل شارۋاشىلىعى جەرلەرىنىڭ جاي-كۇيىن باقىلاۋ، سونداي-اق توتەنشە جاعدايلاردى بولجاۋ ءۇشىن جاساندى جەر سەرىكتەرىن پايدالانا وتىرىپ عارىشتىق مونيتورينگ بويىنشا بىرلەسكەن باعدارلاما جاساقتاۋدى جانە ىسكە اسىرۋدى ۇسىنامىز، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.