تۇران جولبارىستارىن تابيعي ورتاعا شىعارۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز - ەكولوگيا مينيسترلىگى
استانا. KAZINFORM - بۇگىندە ەلىمىزدە تۇران جولبارىسىن قايتا جەرسىندىرۋ پروتسەسى ءجۇرىپ جاتىر.
ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگى دۇنيەجۇزىلىك جابايى تابيعات قورى (WWF) جانە ب ۇ ۇ دامۋ باعدارلاماسىمەن (ب ۇ ۇ د ب) بىرلەسە جۇزەگە اسىرىپ جاتقان ماڭىزدى تابيعاتتى قورعاۋ باستامالارىنىڭ ءبىرى - جولبارىستى تابيعي ورتاعا قايتارۋ باعدارلاماسى.
وسى ماقساتتا 2017-جىلى ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگى مەن WWF اراسىندا ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويىلۋى، وسى باعىتتاعى جۇمىستاردىڭ رەسمي باستالۋىنا نەگىز بولدى. ول ءۇشىن 2018-جىلى جالپى اۋماعى 415,2 مىڭ گەكتارىن «ىلە-بالقاش» مەملەكەتتىك تابيعي رەزەرۆات قۇرىلدى.
- رەزەرۆات اۋماعىندا كوردوندار سالىندى، توعايلى ورمان قالپىنا كەلتىرىلىپ، اۋماقتى قورعاۋ مەن مونيتورينگ جۇرگىزۋ ينفراقۇرىلىمى جاسالدى. سونداي-اق ازىقپەن قامتۋ ماقساتىندا بۇحار بۇعىسى مەن قۇلانعا ارنالعان ۆولەرلەر سالىندى. 2018-2023-جىلدار ارالىعىندا 200 دەن استام بۇحار بۇعىسى اكەلىندى. العاش جىبەرىلگەن ساتتەن باستاپ بۇعىلارعا سپۋتنيكتىك قوندىرعى تاعىلىپ، ولاردىڭ تارالۋ ايماعىن باقىلاۋعا مۇمكىندىك بەرىلدى. سونىمەن قاتار 2022-جىلدان باستاپ رەزەرۆات اۋماعىنا شامامەن 119 قۇلان كوشىرىلدى، ولار تابيعي ورتاعا ءساتتى بەيىمدەلدى، - دەدى ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگى ورمان شارۋاشىلىعى جانە جانۋارلار دۇنيەسى كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى دانيار تۇرعامبايەۆ ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتى الاڭىندا وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
ونىڭ ايتۋىنشا رەزەرۆاتتا 3,5 گەكتار اۋماقتا جولبارىستارعا جانە 1 گەكتار اۋماقتا قاباندارعا ارنالعان ۆولەرلەر، سونداي-اق قاجەتتى جابدىقپەن قامتىلعان ۆەتەريناريالىق پۋنكت بار.
- 2024-جىلعى كۇزدە نيدەرلاندىداعى Hoenderdaell حايۋاناتتار باعىنان «ىلە-بالقاش» رەزەرۆاتىنا ەكى جولبارىس (اتالىق، انالىق) جەتكىزىلدى. قازىر جولبارىستار رەزەرۆات اۋماعىنداعى ۆولەردە جانە مامانداردىڭ كۇندەلىكتى باقىلاۋىندا. ۇرپاق العاننان كەيىن جانە اڭ اۋلاۋدى مەڭگەرگەن سوڭ جاس جولبارىستاردى تابيعي ورتاعا شىعارۋ جوسپارلانعان. ال اتا-انالىق جۇپ عىلىمي جانە اعارتۋشىلىق ماقساتتا ۆيزيت-ورتالىق جانىنداعى ۆولەردە قالادى، - دەيدى ورمان شارۋاشىلىعى جانە جانۋارلار دۇنيەسى كوميتەتىنىڭ باسشىسى.
ەسكە سالا كەتەيىك، «ىلە-بالقاش» رەزەرۆاتىندا جولبارىستاردى جەرسىندىرۋ 2024-جىلى قولعا الىندى.