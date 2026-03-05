ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    19:32, 05 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    تەگەران اسپانىنداعى تاريحي اۋە شايقاسى

    استانا. قازاقپارات -  تاريحي وقيعا ورىن الدى - تەگەران اسپانىندا يزرايل مەن يران اۋە كۇشتەرى اراسىنداعى العاشقى اۋە شايقاسى بولدى.

    Илон Маск раскритиковал производителей F-35
    Фото: newsx.com

    رەسەيدە جاسالعان يراندىق ياك-130 يسترەبيتەلى يزرايلدىك F-35 ۇشاقتارىنا شابۋىل جاساپ، ءوزى اتىپ ءتۇسىرىلدى.

    يزرايل تاراپىنان ەشقانداي شىعىن جوق. بۇل وقيعانىڭ ماڭىزدىلىعى سوندا - بۇل تاريحتاعى رەسەيلىك ءوندىرىس يسترەبيتەلدەرى مەن ەڭ زاماناۋي امەريكالىق F-35 ۇشاقتارى اراسىنداعى العاشقى تىكەلەي اۋە شايقاسى.

    韩将新引进20架美产F-35A隐形战斗机
    Фото: 韩联社

    رەسەيلىك ياك-130 وقۋ-جاتتىعۋ ۇشاعىنداعى يراندىق ۇشقىشتاردىڭ زاماناۋي جانە جاقسى جاراقتانعان بەسىنشى بۋىندى يزرايلدىك F-35 يسترەبيتەلدەرىنە قارسى ەشقانداي مۇمكىندىگى بولماعانىن العا تارتۋعا بولادى. 

    ұшақ
    Фото: vimpel-v.com

    الايدا، بۇل فاكت يراننىڭ قازىرگى ۋاقىتتا قانشالىقتى مۇشكىل جاعدايدا ەكەنىن ايقىن كورسەتەدى.
    نەگىزگى تۇيىندەر:
    🔸️ تەحنولوگيالىق الشاقتىق
    ياك-130 نەگىزىنەن ۇشقىشتاردى دايارلاۋعا ارنالعان، ال F-35 - الەمدەگى ەڭ وزىق ستەلس- تەحنولوگيالى ۇشاقتاردىڭ ءبىرى.
    🔸️ ستراتەگيالىق بەلگى
    يراننىڭ ءوز استاناسىن قورعاۋ ءۇشىن وقۋ-جاتتىعۋ ۇشاقتارىن قولدانۋعا ءماجبۇر بولۋى ونىڭ اۆياتسيا پاركىنىڭ السىزدىگىن كورسەتەدى.
    🔸️ پرەتسەدەنت
    بۇل قاقتىعىس زاماناۋي سوعىس تاريحىنداعى رەسەي مەن ا ق ش تەحنولوگيالارىنىڭ بەتپە-بەت كەلۋى رەتىندە قالادى.

    ءومىر شىنىبەك ۇلىنىڭ پاراقشاسىنان الىندى

    تەگ:
    الەم
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار