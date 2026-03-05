تەگەران اسپانىنداعى تاريحي اۋە شايقاسى
استانا. قازاقپارات - تاريحي وقيعا ورىن الدى - تەگەران اسپانىندا يزرايل مەن يران اۋە كۇشتەرى اراسىنداعى العاشقى اۋە شايقاسى بولدى.
رەسەيدە جاسالعان يراندىق ياك-130 يسترەبيتەلى يزرايلدىك F-35 ۇشاقتارىنا شابۋىل جاساپ، ءوزى اتىپ ءتۇسىرىلدى.
يزرايل تاراپىنان ەشقانداي شىعىن جوق. بۇل وقيعانىڭ ماڭىزدىلىعى سوندا - بۇل تاريحتاعى رەسەيلىك ءوندىرىس يسترەبيتەلدەرى مەن ەڭ زاماناۋي امەريكالىق F-35 ۇشاقتارى اراسىنداعى العاشقى تىكەلەي اۋە شايقاسى.
رەسەيلىك ياك-130 وقۋ-جاتتىعۋ ۇشاعىنداعى يراندىق ۇشقىشتاردىڭ زاماناۋي جانە جاقسى جاراقتانعان بەسىنشى بۋىندى يزرايلدىك F-35 يسترەبيتەلدەرىنە قارسى ەشقانداي مۇمكىندىگى بولماعانىن العا تارتۋعا بولادى.
الايدا، بۇل فاكت يراننىڭ قازىرگى ۋاقىتتا قانشالىقتى مۇشكىل جاعدايدا ەكەنىن ايقىن كورسەتەدى.
نەگىزگى تۇيىندەر:
🔸️ تەحنولوگيالىق الشاقتىق
ياك-130 نەگىزىنەن ۇشقىشتاردى دايارلاۋعا ارنالعان، ال F-35 - الەمدەگى ەڭ وزىق ستەلس- تەحنولوگيالى ۇشاقتاردىڭ ءبىرى.
🔸️ ستراتەگيالىق بەلگى
يراننىڭ ءوز استاناسىن قورعاۋ ءۇشىن وقۋ-جاتتىعۋ ۇشاقتارىن قولدانۋعا ءماجبۇر بولۋى ونىڭ اۆياتسيا پاركىنىڭ السىزدىگىن كورسەتەدى.
🔸️ پرەتسەدەنت
بۇل قاقتىعىس زاماناۋي سوعىس تاريحىنداعى رەسەي مەن ا ق ش تەحنولوگيالارىنىڭ بەتپە-بەت كەلۋى رەتىندە قالادى.
ءومىر شىنىبەك ۇلىنىڭ پاراقشاسىنان الىندى