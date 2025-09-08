ترامپتىڭ رەيتينگى تومەن بولىپ تۇر - ساۋالناما
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ جالپى رەيتينگى 43 پايىزدى قۇراپ وتىر، ينفلياتسيا مەن كۇنكورىستىڭ قۇنى باستى ەكونوميكالىق الاڭداۋشىلىق تۋعىزادى، دەپ حابارلايدى NBC News.
SurveyMonkey جۇرگىزگەن NBC News Decision Desk ساۋالناماسىنا سايكەس، امەريكالىقتار پرەزيدەنت دونالد ترامپ اكىمشىلىگىنىڭ تاريف، ميگراتسيا جانە دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىنداعى اگرەسسيۆتى ارەكەتتەرىنە بايلانىستى تەرىس باعا بەرۋدى جالعاستىرىپ جاتىر.
ساۋالناماعا سايكەس، 10 امەريكالىقتىڭ 4-تەن ءسال استامى نەمەسە %43- ى ترامپتىڭ پرەزيدەنت رەتىندەگى جۇمىسىن ونىڭ ماۋسىمداعى رەيتينگىسىنە سايكەس ماقۇلداسا، %57- ى قارسى. ترامپتىڭ رەيتينگى ەكونوميكالىق ماسەلەلەر بويىنشا ەڭ تومەن، ونىڭ %39 ونىڭ ينفلياتسيامەن كۇرەسۋىن جانە %41- ى ساۋدا مەن تاريف ساياساتىن ماقۇلداعان.
امەريكالىقتار ءالى دە پرەزيدەنتتى ميگراتسيا جانە شەكارا قاۋىپسىزدىگى بويىنشا جوعارى باعالايدى، %47.
الايدا، ترامپتىڭ اگرەسسيۆتى دەپورتاتسيالاۋ باعدارلاماسى تومەن قولداۋعا يە بولدى - %43. ساۋالناما 13- تامىز بەن 1- قىركۇيەك ارالىعىندا ونلاين رەجيمدە وتكىزىلىپ، وعان 30196 رەسپوندەنت قاتىستى.
بۇعان دەيىن دونالد ترامپتىڭ قازاقستانعا كەلۋ جوسپارى بارىن حابارلاعان ەدىك.
ەركەجان سماعۇلوۆا