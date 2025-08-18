ق ز
    21:26, 18 - تامىز 2025 | GMT +5

    ترامپتىڭ حالىق اراسىندا بەدەلى ءتۇسىپ بارادى

    استانا. قازاقپارات - پرەزيدەنت دونالد ترامپتىڭ امەريكاندىقتار اراسىندا بەدەلى ءتۇسىپ بارادى. پيۋ زەرتتەۋ ورتالىعى جۇرگىزگەن ساۋالناماسىنا قاراعاندا اق ءۇي باسشىسىنىڭ رەيتينگى 38 پايىزعا دەيىن تومەندەگەن.

    Семь стран выдвинули кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира
    Фото: GLOBAL LOOK PRESS

     بۇل ەكىنشى مەرزىمگە كەلگەلى بەرى ەڭ تومەنگى كورسەتكىش. ونىڭ قىزمەتىنە كوڭىلدەرى تولمايتىندار اراسىندا اسىرەسە جاستار كوپ. ساۋالناماعا قاتىسقانداردىڭ جارتىسىنان استامى اق ءۇي باسشىسىنىڭ سىرتقى ساياساتىن قاتاڭ سىنادى. سونداي-اق ەكونوميكا سالاسىنداعى شەشىمدەرىن دە قۇپتامايتىنىن ايتقان.

