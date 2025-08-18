21:26, 18 - تامىز 2025 | GMT +5
ترامپتىڭ حالىق اراسىندا بەدەلى ءتۇسىپ بارادى
استانا. قازاقپارات - پرەزيدەنت دونالد ترامپتىڭ امەريكاندىقتار اراسىندا بەدەلى ءتۇسىپ بارادى. پيۋ زەرتتەۋ ورتالىعى جۇرگىزگەن ساۋالناماسىنا قاراعاندا اق ءۇي باسشىسىنىڭ رەيتينگى 38 پايىزعا دەيىن تومەندەگەن.
بۇل ەكىنشى مەرزىمگە كەلگەلى بەرى ەڭ تومەنگى كورسەتكىش. ونىڭ قىزمەتىنە كوڭىلدەرى تولمايتىندار اراسىندا اسىرەسە جاستار كوپ. ساۋالناماعا قاتىسقانداردىڭ جارتىسىنان استامى اق ءۇي باسشىسىنىڭ سىرتقى ساياساتىن قاتاڭ سىنادى. سونداي-اق ەكونوميكا سالاسىنداعى شەشىمدەرىن دە قۇپتامايتىنىن ايتقان.