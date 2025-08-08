ترامپقا التىن تۇعىرداعى اينەك كادەسىيى تارتۋ ەتىلدى
استانا. قازاقپارات - Apple كومپانياسىنىڭ باس ديرەكتورى تيم كۋك دونالد ترامپقا 24 كاراتتىق التىننان جاسالعان تۇعىرى بار، اتى جازىلعان ەرەكشە اينەك كادەسىيىن سىيعا تارتتى، دەپ جازدى Business Insider.
كادەسىي - دوڭگەلەك ءپىشىندى اينەك ديسك، ونىڭ بەتىندە ترامپتىڭ ەسىمى، Apple لوگوتيپى جانە تيم كۋكتىڭ قولتاڭباسى قاشالىپ جازىلعان.
- بۇل - Corning كومپانياسىنىڭ كونۆەيەرىنەن شىققان اينەك. گراۆيۋرا ارنايى پرەزيدەنت ترامپ ءۇشىن جاسالدى، - دەدى كۋك اق ۇيدەگى ءراسىم كەزىندە جۋرناليستەرگە. - «بۇل بىرەگەي دۇنيە، جالعىز دانا».
تيم كۋكتىڭ ايتۋىنشا، اينەك كەنتۋككي شتاتىندا، ال تۇعىر يۋتا شتاتىندا جاسالعان. ول سونىمەن قاتار Apple كومپانياسى جاقىن ارادا iPhone جانە Apple Watch قۇرىلعىلارىنا ارنالعان بارلىق اينەكتى كەنتۋككيدەگى جاڭا زاۋىتتا وندىرەتىنىن ايتتى. بۇل زاۋىت سمارتفوندارعا ارنالعان اينەك وندىرەتىن ەڭ ءىرى جانە وزىق جەلىگە اينالماق.
سونداي-اق، ميللياردەر «American Manufacturing Program (AMP) » دەپ اتالاتىن جاڭا باعدارلامانى ىسكە قوساتىنىن مالىمدەدى جانە ا ق ش- تاعى ءوندىرىس سەكتورىنا ينۆەستيتسيا كولەمىن 600 ميلليارد دوللارعا دەيىن ارتتىردى. بۇل بۇعان دەيىن ۋادە ەتىلگەن سومادان 100 ميلليارد دوللارعا كوپ. تيم كۋكتىڭ ايتۋىنشا، وسى ينۆەستيتسيالار اياسىندا جاقىن بولاشاقتا iPhone مەن Apple Watch ءۇشىن بارلىق قورعانىش اينەكتەر %100 ا ق ش-تا وندىرىلەدى.
ءوز كەزەگىندە ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ، ەل ىشىندە ءوندىرىس اشقان نەمەسە اشۋدى جوسپارلاعان كومپانيالار %100 يمپورتتىق تاريفتەردەن بوساتىلاتىنىن ايتتى:
- Apple سياقتى ا ق ش- تا دامىپ جاتقان كومپانيالار ءۇشىن جاقسى جاڭالىق: ەگەر ءسىز ءوندىرىستى ا ق ش-تا قۇرساڭىز نەمەسە سوعان مىندەتتەمە الساڭىز - ەشقانداي كەدەندىك تولەم بولمايدى، - دەدى ترامپ.
ايتا كەتەيىك، بۇل سىيلىق تۋرالى جاڭالىق ساياسي جانە ىسكەرلىك ورتادا كەڭ تالقىلاۋ تۋدىردى.