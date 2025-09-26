ق ز
    ترامپ يزرايلدىڭ باتىس جاعالاۋدى اننەكسيالاۋ جوسپارىن سىنادى

    استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ يزرايلدىڭ يوردان وزەنىنىڭ باتىس جاعالاۋىنداعى وككۋپاتسيالانعان اۋماقتاردى ىقتيمال اننەكسيالاۋىن قولدامايتىنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى DW.

    АҚШ соты Трамптың New York Times газетіне қарсы шағымын уақытша кейінге қалдырды
    Фото: dw.com

    - مەن يزرايلدىڭ باتىس جاعالاۋدى اننەكسيالاۋىنا جول بەرمەيمىن. جوق، مەن مۇنى بولدىرمايمىن. بۇل بولمايدى، - دەپ كەلتىردى NBC News ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ ءسوزىن.

    ەكى كوشباسشى بريفينگ الدىندا تەلەفون ارقىلى سويلەسكەندە ترامپ بۇل ماسەلەنى يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى بينيامين نەتانياحۋمەن تالقىلادى ما دەگەن سۇراققا ا ق ش پرەزيدەنتى «ونىمەن سويلەسسەم دە، سويلەسپەسەم دە، يزرايلدىڭ باتىس جاعالاۋدى اننەكسيالاۋىنا رۇقسات بەرمەيمىن. جەتەر. توقتايتىن ۋاقىت كەلدى» دەپ جاۋاپ بەردى.

    بۇل ماسەلەنى تالقىلاۋ بىرنەشە باتىس ەلدەرى - فرانسيا، ۇلى بريتانيا، كانادا جانە اۋستراليانىڭ پالەستينانى مەملەكەت رەتىندە مويىنداعانىن جاريالاۋى اياسىندا باستالعانى اتاپ ءوتىلدى.

    نەتانياحۋ بۇعان ءۇزىلدى-كەسىلدى قارسى شىعىپ، «يوردان وزەنىنىڭ باتىسىندا پالەستينا مەملەكەتى قۇرىلمايتىنىن» مالىمدەدى. ول يوردان وزەنىنىڭ باتىس جاعالاۋىندا، يزرايل باسىپ العان پالەستينا اۋماقتارىندا ەۆرەي قونىستارىن كەڭەيتۋ نيەتى تۋرالى جاريالادى.

    اۆتور

    زارينا تۋعانبايەۆا

     

    الەم
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
