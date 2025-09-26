ترامپ يزرايلدىڭ باتىس جاعالاۋدى اننەكسيالاۋ جوسپارىن سىنادى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ يزرايلدىڭ يوردان وزەنىنىڭ باتىس جاعالاۋىنداعى وككۋپاتسيالانعان اۋماقتاردى ىقتيمال اننەكسيالاۋىن قولدامايتىنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى DW.
- مەن يزرايلدىڭ باتىس جاعالاۋدى اننەكسيالاۋىنا جول بەرمەيمىن. جوق، مەن مۇنى بولدىرمايمىن. بۇل بولمايدى، - دەپ كەلتىردى NBC News ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ ءسوزىن.
ەكى كوشباسشى بريفينگ الدىندا تەلەفون ارقىلى سويلەسكەندە ترامپ بۇل ماسەلەنى يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى بينيامين نەتانياحۋمەن تالقىلادى ما دەگەن سۇراققا ا ق ش پرەزيدەنتى «ونىمەن سويلەسسەم دە، سويلەسپەسەم دە، يزرايلدىڭ باتىس جاعالاۋدى اننەكسيالاۋىنا رۇقسات بەرمەيمىن. جەتەر. توقتايتىن ۋاقىت كەلدى» دەپ جاۋاپ بەردى.
بۇل ماسەلەنى تالقىلاۋ بىرنەشە باتىس ەلدەرى - فرانسيا، ۇلى بريتانيا، كانادا جانە اۋستراليانىڭ پالەستينانى مەملەكەت رەتىندە مويىنداعانىن جاريالاۋى اياسىندا باستالعانى اتاپ ءوتىلدى.
نەتانياحۋ بۇعان ءۇزىلدى-كەسىلدى قارسى شىعىپ، «يوردان وزەنىنىڭ باتىسىندا پالەستينا مەملەكەتى قۇرىلمايتىنىن» مالىمدەدى. ول يوردان وزەنىنىڭ باتىس جاعالاۋىندا، يزرايل باسىپ العان پالەستينا اۋماقتارىندا ەۆرەي قونىستارىن كەڭەيتۋ نيەتى تۋرالى جاريالادى.
اۆتور
زارينا تۋعانبايەۆا