ترامپ يرانداعى كۇردتەر شابۋىلىن قولدايدى
استانا. KAZINFORM - بەيسەنبى كۇنى ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ كۇردتەر يران اۋماعىنا شابۋىل جاساسا، ولاردى قولدايتىنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ۆاشينگتونداعى ءتىلشىسى.
كەيبىر مالىمەتتەرگە سايكەس، جاساقتار ا ق ش اكىمشىلىگىمەن باتىس يرانعا باسىپ كىرۋ مۇمكىندىگى تۋرالى حابارلاسقان، دەپ حابارلايدى The Hill.
- مەنىڭ ويىمشا، ولاردىڭ مۇنى ىستەگىسى كەلەتىنى كەرەمەت، مەن مۇنى تولىقتاي قولدايمىن، - دەدى دونالد ترامپ Reuters اگەنتتىگىنە بەرگەن سۇحباتىندا.
ۆاشينگتوننان يران رەجيمىنە قارسى كۇردتەردىڭ ىقتيمال شابۋىلىنا اۋەدەن قولداۋ كورسەتە مە نەمەسە كورسەتكەن بە دەگەن سۇراققا ترامپ: «مەن سىزگە مۇنى ايتا المايمىن»، - دەپ جاۋاپ بەردى.
ا ق ش پرەزيدەنتى كۇردتەردىڭ ماقساتى «جەڭىس، ەگەر ولار بۇعان قول جەتكىزسە، بۇل جاقسى بولار ەدى» دەپ مالىمدەدى.
وسى اپتادا بىرنەشە اقپارات قۇرالى س ر ۋ يران مەن يراك شەكاراسىنداعى يراك كۇردىستانىنىڭ جارتىلاي اۆتونومدى ايماعىندا ورنالاسقان يراندىق كۇرد جاساقتارىنا شاعىن قارۋ-جاراق بەرگەنى تۋرالى حابارلادى.
اق ءۇيدىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى كەرولاين ليۆيتت سارسەنبىدە ترامپتىڭ «كۇرد كوشباسشىلارىمەن سولتۇستىك يراكتاعى بازامىز تۋرالى» سويلەسكەنىن ايتتى.
NBC News ارناسى كەلىسسوزدەرمەن تانىس ءۇش دەرەككوزگە جانە يراك كۇردتەرىنىڭ ءبىر شەنەۋنىگىنە سىلتەمە جاساي وتىرىپ، ترامپ اكىمشىلىگىنىڭ شەنەۋنىكتەرى كۇرد جەتەكشىلەرىمەن تەگەرانداعى رەجيمدى قۇلاتۋ ءۇشىن يراك پەن يرانداعى توپتاردى قارۋلاندىرۋ مۇمكىندىگى تۋرالى كەلىسسوزدەر جۇرگىزىپ جاتقانىن حابارلادى. Axios سونىمەن قاتار ترامپتىڭ كۇرد جەتەكشىلەرىمەن اڭگىمەسىن العاش رەت حابارلادى.
بۇعان دەيىن ترامپ يرانعا قارسى اسكەري وپەراتسيا قاجەت بولعانشا جالعاساتىنىن مالىمدەگەن بولاتىن.
اۆتور
ەركەجان سماعۇلوۆا