ترامپ يرانعا ورمۋز بۇعازىن اشۋ ءۇشىن 48 ساعات ۋاقىت بەردى
استانا. KAZINFORM - دونالد ترامپ يران 48 ساعات ىشىندە ورمۋز بۇعازىن تولىق اشپاسا، ەلدىڭ ەلەكتر ستانسيالارىن «جويىپ جىبەرەتىنىن» مالىمدەدى. ا ق ش پرەزيدەنتى بۇنى ءوزىنىڭ Truth Social پلاتفورماسىنداعى پاراقشاسىندا جاريالادى.
- ەگەر يران قاۋىپ-قاتەرلەردەن باس تارتىپ، ورمۋز بۇعازىن وسى ساتتەن باستاپ 48 ساعات ىشىندە تولىق اشپاسا، امەريكا قۇراما شتاتتارى سوققى جاساپ، ولاردىڭ ءتۇرلى ەلەكتر ستانسيالارىن ەڭ ۇلكەنىنەن باستاپ جويادى، - دەپ جازدى ترامپ ءوزىنىڭ Truth Social پلاتفورماسىنداعى پاراقشاسىندا.
بۇعان دەيىن ول وسى پلاتفورمادا ا ق ش «يراندى كارتادان ءوشىردى» دەپ مالىمدەگەن ەدى.
سونداي-اق ترامپ يران بويىنشا ماقساتتارىنا جەتە المادى دەگەن بولجامداردى جوققا شىعاردى.
- ءيا، جەتتىك، ءتىپتى جوسپارلانعان مەرزىمنەن بىرنەشە اپتا بۇرىن. ولاردىڭ باسشىلىعىنىڭ كوزىن قۇرتتىق، اسكەري-تەڭىز كۇشتەرى مەن اۋە كۇشتەرى كۇيرەدى، قورعانىسى مۇلدە جوق، ەندى ولار كەلىسىم جاساعىسى كەلەدى. ال مەن - جوق، - دەپ جازدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن دونالد ترامپ Truth Social پلاتفورماسىنداعى پاراقشاسىندا «امەريكانى قۇتقارۋ» زاڭىن قابىلداۋعا شاقىردى.