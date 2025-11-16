ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    11:32, 16 - قاراشا 2025 | GMT +5

    ترامپ يمپورتتىق باجداردى جويدى: بۇل ا ق ش- تاعى باعالارعا قالاي اسەر ەتەدى

    استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ كوفە، سيىر ەتى، بانان، اپەلسين شىرىنى سياقتى 200-دەن استام ونىمگە سالىنعان يمپورتتىق باجداردى الىپ تاستاۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى. بۇل قادام ا ق ش- تا باعانىڭ وسۋىنە قاتىستى الاڭداۋشىلىق كۇشەيگەن سوڭ جاسالدى، دەپ حابارلايدى DW.

    Трамп обвинил мэра Лондона в росте преступности
    Фото: instagram.com/realdonaldTRUMP

    بۇعان دەيىن ترامپ ەنگىزىلگەن باجدار ينفلياتسياعا اسەر ەتپەيدى دەپ مالىمدەگەن ەدى. الايدا 14- قاراشادا Air Force One بورتىندا جۋرناليستەردىڭ سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ، كەي جاعدايلاردا باجدار شىنىمەن دە باعانىڭ قىمباتتاۋىنا ىقپال ەتۋى مۇمكىن ەكەنىن مويىندادى. سوعان قاراماستان، ونىڭ ايتۋىنشا، ا ق ش- تا «ايتارلىقتاي ينفلياتسيا جوق».

    پرەزيدەنت سونداي-اق كەلەسى جىلدىڭ ىشىندە تابىسى تومەن جانە ورتاشا دەڭگەيدەگى ءاربىر امەريكالىققا باجداردان تۇسكەن قارجى ەسەبىنەن 2 مىڭ دوللار تولەۋدى جوسپارلاپ وتىرعانىن راستادى. جوعارى تابىسى بار ازاماتتارعا بۇل تولەم قاراستىرىلمايدى.

    بۇعان دەيىن، تامىز ايىندا، ا ق ش قارجى مينيسترلىگى ەلدىڭ مەملەكەتتىك قارىزى العاش رەت 37 تريلليون دوللاردان اسقانىن حابارلاعان. قازان ايىندا حالىقارالىق ۆاليۋتا قورى قازىرگى بيۋدجەت ساياساتى ساقتالعان جاعدايدا، 2030 -جىلعا قاراي قارىز كولەمى  ج ءى ءو- ءنىڭ %143,4 جەتۋى مۇمكىن ەكەنىن مالىمدەدى. بيىلعى كورسەتكىش شامامەن %125 دەڭگەيىندە.

    ەسكە سالساق، 2 -ساۋىردە ترامپ 185 ەل مەن اۋماقتان كەلەتىن ونىمدەرگە كەدەندىك تاريفتەر ەنگىزەتىنىن جاريالاعان ەدى. امبەباپ %10 تاريف 5- ساۋىردەن، جەكە تاريفتەر 9 -ساۋىردەن باستاپ كۇشىنە ەندى.

    سول كۇنى ا ق ش پرەزيدەنتى ءبىرقاتار قارسى شارا رەتىندە ەنگىزىلگەن باجداردىڭ 90 كۇنگە توقتاتىلاتىنىن حابارلادى. اق ءۇيدىڭ تۇسىندىرۋىنشە، بۇل - ساۋدا كونسۋلتاتسيالارىنىڭ جۇرگىزىلۋىمەن بايلانىستى. وسى كەزەڭدە امبەباپ %10 تاريف قولدانىلادى.

    ال قازاقستان رەسپۋبليكاسى ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگىنىڭ ا ق ش- تىڭ ءبىرقاتار تاۋارعا جاڭا كەدەندىك باجدار ەنگىزۋىنە قاتىستى مالىمدەمەسى جاريالاندى.

    الەم
