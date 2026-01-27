ترامپ وڭتۇستىك كورەيا اۆتوموبيلدەرىنە تاريفتى 25 پايىزعا دەيىن كوتەردى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ دۇيسەنبى كۇنى وڭتۇستىك كورەيا تاۋارلارىنا «ءوزارا» تاريفتەر مەن اۆتوموبيل باجىن %15- دان %25- عا دەيىن كوتەرەتىنىن جاريالادى، دەپ حابارلايدى Yonhap.
ول مۇنى وڭتۇستىك كورەيا پارلامەنتى ەكىجاقتى ساۋدا كەلىسىمىن راتيفيكاتسيالاۋ بويىنشا ىشكى پروتسەدۋرالارىن ءالى اياقتاماۋىمەن ءتۇسىندىردى.
- وڭتۇستىك كورەيا پارلامەنتى ا ق ش- پەن جاسالعان كەلىسىم شارتتارىن ورىنداماي وتىر. پرەزيدەنت لي ەكەۋمىز 2025 -جىلدىڭ 30 -شىلدەسىندە كەلىسىمگە كەلدىك جانە ونى 2025 -جىلدىڭ 29 -قازانىندا كورەياعا ساپارىم كەزىندە راستادىق. نەلىكتەن كورەيا پارلامەنتى ونى ءالى راتيفيكاتسيالاعان جوق؟ - دەپ جازدى ترامپ Truth Social سايتىندا.
- وڭتۇستىك كورەيا پارلامەنتى ءبىزدىڭ تاريحي ساۋدا كەلىسىمىمىزدى ورىنداماعاندىقتان، مەن اۆتوموبيلدەرگە، اعاش ماتەريالدارىنا، فارماتسيەۆتيكاعا جانە باسقا دا بارلىق ءوزارا تاريفتى %15- دان %25- عا دەيىن كوتەرىپ جاتىرمىن، - دەپ كەلتىرەدى وڭتۇستىك كورەيانىڭ Yonhap اقپارات اگەنتتىگى ترامپتىڭ ءسوزىن.
بۇل بيلىكتەگى دەموكراتيالىق پارتيانىڭ قاراشا ايىندا ساۋدا جانە ينۆەستيتسيالىق كەلىسىمدى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن ۇلتتىق جينالىسقا ەنگىزگەن زاڭ جوباسىنا قاتىستى. قۇجات ءالى قابىلدانعان جوق.
قاراشا ايىندا جاريالانعان بىرلەسكەن مەموراندۋمعا سايكەس، كەلىسىم وڭتۇستىك كورەيانىڭ ا ق ش ەكونوميكاسىنا 350 ميلليارد دوللار ينۆەستيتسيا سالۋىن كوزدەگەن. ونىڭ ورنىنا ۆاشينگتون سەۋلگە قارسى جاۋاپ تاريفتەرى مەن اۆتوموبيل باجدارىن %15- عا دەيىن تومەندەتتى.
قۇجاتقا سونداي-اق ترامپ اكىمشىلىگىنىڭ وڭتۇستىك كورەيانىڭ يادرولىق سۇڭگۋىر قايىقتاردى ساتىپ الۋىن ماقۇلداۋى جانە ازاماتتىق ۋراندى بايىتۋ جانە پايدالانىلعان يادرولىق وتىندى بەيبىت ماقساتتا قايتا وڭدەۋ جوسپارىن قولداۋى كىردى.
