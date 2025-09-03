ترامپ وتباسى كريپتوۆاليۋتانىڭ ارقاسىندا تاۋلىك ىشىندە 5 ميلليارد دوللارعا بايىدى
استانا. KAZINFORM - دونالد ترامپتىڭ World Liberty Financial وتباسىلىق كومپانياسى شىعارعان جاڭا كريپتوۆاليۋتا وسى اپتادا ساۋدا-ساتتىقتى باستاپ، وتباسىنىڭ داۋلەتى شامامەن 5 ميلليارد دوللارعا ارتتى، دەپ حابارلايدى CBS News.
CoinMarketCap مالىمەتىنشە، WLFI دەپ اتالاتىن كريپتوۆاليۋتا دۇيسەنبى كۇنى شىعارىلعاننان كەيىن باعاسى شامامەن 40 سەنتكە جەتتى. سەيسەنبى كۇنى جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا تاڭەرتەڭ توكەن قۇنى تۇستەن كەيىن شامامەن 23 سەنتكە دەيىن قالپىنا كەلگەنگە دەيىن 21 سەنتكە دەيىن - شىڭدىق مانىنەن %48- عا تومەندەدى.
كۋرس تومەندەگەنىمەن، ترامپ وتباسىنىڭ WLFI- داعى ۇلەسى شامامەن 5 ميلليارد دوللاردى قۇرايدى، ويتكەنى ولاردا 22,5 ميلليارد توكەن بار.
World Liberty Financial مالىمەتىنشە، دونالد ترامپ پەن ونىڭ وتباسى ازىرگە ءوز اكتيۆتەرىن ساتا المايدى، ويتكەنى نەگىزىن قالاۋشىلاردىڭ توكەندەرى بۇعاتتاۋلى كۇيىندە قالىپ وتىر.
WLFI - كومپانيانىڭ مالىمدەمەسىنە سايكەس يەلەرىنە World Liberty Financial باسقارۋ ماسەلەلەرى بويىنشا داۋىس بەرۋ قۇقىعىن بەرەتىن توكەن.
ترامپ ءوزىنىڭ ەكىنشى مەرزىمىندە سيفرلىق اكتيۆتى قولداپ، ا ق ش- تى «الەمنىڭ كريپتواستاناسى» ەتۋگە ۋادە بەردى.
ناۋرىز ايىندا ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ەلدەگى العاشقى سيفرلىق اكتيۆتەردىڭ مەملەكەتتىك رەزەرۆىن قۇرۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدى.