ترامپ ە و- نىڭ 8 ەلىنە سالىناتىن باج سالىعىن الىپ تاستادى
استانا. KAZINFORM - ترامپ ناتو باس حاتشىسىمەن كەلىسسوزدەن كەيىن ەۋروپالىق وداقتىڭ 8 ەلىنە سالىناتىن باج سالىعىن الىپ تاستادى. اق ءۇي باسشىسى بۇل مالىمدەمەنى داۆوستاعى سويلەگەن سوزىنەن كەيىن بىرنەشە ساعات وتكەن سوڭ جاسادى.
ترامپ گرەنلانديا ا ق ش- قا ۇلتتىق جانە جاھاندىق قاۋىپسىزدىك ءۇشىن قاجەت ەكەنىن ايتتى، دەپ حابارلايدى Euronews.
ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ داۆوستاعى گرەنلانديا ماسەلەسى بويىنشا ناتو- نىڭ باس حاتشىسى مارك ريۋتتەمەن كەلىسسوزدە ىلگەرىلەۋشىلىك بار ەكەنىن ايتىپ، ەۋروپانىڭ 8 ەلىنە باج سالىعىن سالمايتىنىن مالىمدەدى.
ترامپ ەكى ليدەردىڭ ناتيجەلى دەپ سيپاتتاعان كەلىسسوزىندە گرەنلانديا بويىنشا بولاشاق كەلىسىمنىڭ نەگىزىنە قول جەتكىزگەنىن ايتتى. ىقتيمال كەلىسىمنىڭ امەريكا قۇراما شتاتتارى مەن ناتو- نىڭ بارلىق مۇشەلەرىنە پايدا اكەلەتىنىن جەتكىزدى.
- وسى تۇسىنىستىككە سۇيەنە وتىرىپ، مەن 1- اقپاندا كۇشىنە ەنۋى ءتيىس تاريفتەردى سالمايمىن، - دەپ جازدى ترامپ Truth Social سايتىندا.
دۇنيەجۇزىلىك ەكونوميكالىق فورۋمنىڭ باستالۋىنا بىرنەشە كۇن قالعاندا جاريالانعان تاريفتەر فرانسيا، گەرمانيا، ۇلى بريتانيا، دانيا، شۆەتسيا، نورۆەگيا، نيدەرلاندى جانە سەگىزىنشى ەلدىڭ تاۋارلارىنا 10 پايىزدان باستالىپ، ماۋسىم ايىندا 25 پايىزعا دەيىن كوتەرىلۋى كەرەك ەدى.
ترامپ ەۋروپا ەلدەرى ا ق ش- تىڭ گرەنلانديانى دانيادان ساتىپ الۋىن قولدامايىنشا، الىمداردى ساقتاۋدى تالاپ ەتتى. ول كەلىسسوزدەردى ا ق ش ۆيتسە-پرەزيدەنتى دجەي دي ۆەنس، مەملەكەتتىك حاتشى ماركو رۋبيو، ارنايى ەلشى ستيۆ ۋيتكوفف جانە وعان تىكەلەي ەسەپ بەرەتىن باسقا دا رەسمي تۇلعالار جۇرگىزەتىنىن ايتتى.
ترامپ سونىمەن بىرگە ا ق ش- تىڭ اركتيكالىق ارالعا باقىلاۋ ورناتۋ ءۇشىن كۇش قولدانۋ مۇمكىندىگىن جوققا شىعاردى.
ريۋتتە سارسەنبىدە داۆوستاعى سويلەگەن سوزىندە گرەنلانديا بويىنشا شەشىمدەردى تابۋعا نيەتتى ەكەنىن ءبىلدىردى.