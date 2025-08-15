ترامپ پۋتينمەن كەزدەسۋگە انكوريدجگە ۇشتى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ۆاشينگتون ماڭىنداعى ەندريۋس اسكەري اۋە بازاسىنان الياسكا شتاتىنداعى انكوريدج قالاسىنا رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينمەن كەزدەسۋگە ۇشتى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى تاسس اگەنتتىگىنە سىلتەمە جاساپ.
اق ءۇيدىڭ باسپا ءسوز پۋلى ۇشۋ الاڭىنان تىكەلەي ترانسلياتسيا جۇرگىزدى.
پرەزيدەنت ترامپ سامميت وتەتىن ورىنعا ءبىرىنشى بولىپ كەلىپ، رەسەي پرەزيدەنتى پۋتيندى ۇشۋ-قونۋ جولاعىندا جەكە ءوزى قارسى الادى. بۇل تۋرالى الياسكا شتاتىنىڭ گۋبەرناتورى مايك دانليۆي Fox News تەلەارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا ايتتى:
- پرەزيدەنت الدىمەن بازاعا جەتەدى، سودان كەيىن رەسەي پرەزيدەنتى قونادى. ترامپ سول ۋاقىتتا ۇشۋ-قونۋ جولاعىندا بولىپ، رەسەيلىك ارىپتەسىن قارسى الۋعا دايىن تۇرادى، - دەدى دانليۆي.
ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى بۇرىن جاريالاعان كەستەگە سايكەس، ەكجاقتى ءىس-شارالار انكوريدجدە جەرگىلىكتى ۋاقىتپەن ساعات 11:00-دە (استانا ۋاقىتى بويىنشا 16- تامىز، 00:00-دە) باستالادى.
سونداي-اق، رەسەي پرەزيدەنتىنىڭ كومەكشىسى يۋري ۋشاكوۆتىڭ ايتۋىنشا، پۋتين مەن ترامپتىڭ دەلەگاتسيا قۇرامىنداعى كەلىسسوزدەرى «5-كە 5» فورماتى بويىنشا وتەدى.
كەستەگە سايكەس، ترامپ انكوريدجدەن جەرگىلىكتى ۋاقىتپەن 17:45-تە (استانا ۋاقىتى بويىنشا 16- تامىز، 06:45-تە) ۇشىپ، ۆاشينگتونعا قايتا ورالادى.
